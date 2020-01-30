Клопп: "Мы не показали блестящей игры"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что насладился результатом, но не игрой своей команды против "Вест Хэма".

В среду вечером "красные" провели свой отложенный матч в Премьер-Лиге, одержав рутинную победу на Лондонском стадионе со счетом 0:2 благодаря голам Мохамеда Салаха и Алекса Окслейд-Чемберлена.



"Ливерпуль" не показал своего лучшего футбола, но выиграл уверенно, увеличив свой отрыв во главе таблицы до 19 очков. Этот результат также означает, что подопечные Клоппа победили каждую другую команду в дивизионе в этом сезоне, однако Юрген не думает о таких вещих.



"Я не чувствую ничего такого. Я хотел выиграть этот матч, но никто из нас не думал: "Мы победили 18 команд, давайте сделаем 19". Когда ты ныряешь в воду, ты задерживаешь дыхание на 38 матчей, после чего всплываешь и оглядываешься, где находишься. Так это вижу я".



"Мы не показали блестящей игры. Я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше, но соглашусь и на это".



"Если бы выиграть такое количество матчей было легко, многие другие команды сделали бы это. Это был тяжелый матч. Мы провели ряд потрясающих матчей, это же был просто матч", — цитирует Клоппа Daily Mail.