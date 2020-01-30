Гвардиола похвалил "Юнайтед" и Сульшера

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Манчестер Юнайтед" находится на правильном пути к восстановлению былого величия.

Накануне вечером "Юнайтед" одержал вторую победу на "Этихад" в этом сезоне, обыграв "горожан" со счетом 0:1 в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги.



И хотя этой победы оказалось недостаточно для выхода в финал турнира, "красным дьяволам" удалось произвести впечатление на Гвардиолу. Каталонский тренер считает, что "Юнайтед" на правильном пути при Оле Гуннаре Сульшере.



"Мне очень нравится, как они играют. Мастерство их игроков в передней линии невероятно. Еще когда мы проиграли им в прошлом месяце, я сказал, что они стараются делать то, что хочет их тренер. Думаю, это работает".



"Возможно, они недостаточно стабильны. Возможно, дома у них возникают сложности против команд, которые глубоко обороняются".



"Думаю, со временем они снова станут тем "Юнайтед", которым они были много, много лет", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.