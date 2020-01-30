Сульшер назвал "смехотворным" удаление Матича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал "смехотворным" удаление своего полузащитника Неманьи Матича в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Именно Матич забил единственный мяч в дерби Манчестера на "Этихад" накануне вечером. Однако на 76-й минуте Неманья схлопотал вторую желтую карточку за фол на Илкае Гюндогане.



Оставшись вдесятером, "красные дьяволы" не смогли устроить финальный штурм и забить еще один гол, который бы позволил им перевести игру в серию пенальти. Сульшер остался доволен своей командой, но к рефери Кевину Френду имеет большие претензии.



"Я так горжусь этими игроками. Они дважды победили "Сити" на их поле. Они сделали все, что могли, выложившись без остатка".



"Мы были близки. И хотя мы не создали большого количества явных моментов, мы подвергали их давлению. Это радует меня".



"Конечно, это сложно, когда ты играешь здесь вдесятером против 11 и должен забивать".



"Там и близко не было удаления. На мой взгляд, это абсолютно смехотворно. Как много раз они фолили на нас?" — цитирует Сульшера Daily Mirror.