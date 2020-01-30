"Ньюкасл" договорился об аренде Роуза

"Ньюкасл" согласовал аренду левого защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза до конца сезона.

В этом сезоне Роуз сыграл 16 матчей за "шпор", включая лишь пять после прихода Жозе Моуриньо на должность главного тренера 20 ноября.



Ранее в январе даже появились слухи, что у Роуза случился конфликт с Моуриньо на почве недостаточного количества игровых минут, получаемых Данни.



В сложившейся ситуации, дабы не остаться без поездки на Евро-2020, Роуз согласился отправиться в "Ньюкасл", который готов гарантировать ему твердое место в стартовом составе ввиду травм Пола Дамметта и Йетро Виллемса.



Как сообщает BBC, сторонам все еще нужно уладить некоторые элементы сделки, однако трансфер совершенно точно состоится до закрытия зимнего окна в пятницу.