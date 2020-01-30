"Сити" проиграл дома "Юнайтед" но вышел в финал Кубка Лиги

Несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Манчестер Юнайтед" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, "Манчестер Сити" вышел в финал турнира благодаря добытому в первой встрече преимуществу.

Первые полчаса матча на "Этихад" прошли при тотальном преимуществе хозяев, которые много атаковали и достаточно много били, хотя по-настоящему опасные моменты возникали редко.



"Красные дьяволы" дисциплинированно оборонялись, совершенно пожертвовав атакой, но на 35-й минуте им предоставилась возможность использовать стандарт. Бернарду Силва отбил мяч головой после навесной передачи, однако снаряд достался Неманье Матичу, который нанес удар в касание и поразил ближний нижний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "Юнайтед" снова отошел к своим воротам и принялся выжидать, правда, до перерыва шансов команде Оле Гуннара Сульшера больше не предоставилось.



Во втором тайме гости отодвинули игру от своих ворот, пытаясь атаковать — оно и понятно, ведь "дьяволам" требовалось забивать еще.



Однако на 58-й минуте "Юнайтед" едва не пропустил. Выйдя на ударную позицию внутри штрафной, Рахим Стерлинг принялся смещаться мимо Давида Де Хеа, а затем запустил мяч выше ворот.



Вскоре "Сити" вернул себе инициативу, а "дьяволы" вновь заняли выжидательную позицию, надеясь уколоть своего соперника на контратаке. "Горожане" были ближе к голу, но мяч никак не шел в ворота Де Хеа.



Положение "Юнайтед" усугубилось, когда на 76-й минуте получил вторую желтую карточку за фол на Илкае Гюндогане и оставил свою команду вдесятером.



На 84-й минуте Серхио Агуэро все-таки отправил мяч в ворота Де Хеа, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Сити" проиграл этот отдельно взятый матч, но благодаря победе 1:3 на "Олд Траффорд" третий сезон подряд вышел в финал Кубка Лиги, где теперь сыграет с "Астон Виллой" 1 марта. "Юнайтед" сильно подкосило удаление Неманьи Матича, не позволив устроить штурм в концовке.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 3:2



Гол: Матич 35.



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Родри, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Махрез (Давид Сильв 68), Де Брюйне (Стоунс 90), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Жезус 90).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата 79), Уильямс, Фред, Матич, Лингард (Перейра 65), Гринвуд (Джеймс 45), Мартиаль.



Предупреждения: Родри, Отаменди — Матич, Ван-Биссака.



Удаление: Матич 76.