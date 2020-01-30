"Ливерпуль" на классе обыграл "Вест Хэм"
"Ливерпуль" уверенно переиграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 0:2 и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 19 очков.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 4:1 от "Лестера", выпустив с первых минут Лукаша Фабиански и Джереми Нгакиа вместо Даррена Рэндольф и Пабло Сабалеты.
У "красных" произошло одно изменение, которое стало вынужденным. Вместо травмированного Садио Мане появился Дивок Ориги.
Гости сразу же прибрали инициативу в свои руки, но первые минут 20 только присматривались к сопернику, который, как оказалось, не таит в себе угрозы. И тогда "Ливерпуль" стал решительнее.
На 24-й минуте подключившийся в атаку Энди Робертсон с края вратарской ткнул мяч мимо голкипера, однако удар получился слегка неточным.
Спустя пять минут Робертсон вновь оказался в центре внимания, простреливая с левого фланга в центр, однако Ориги не попал по мячу.
Впрочем, еще через четыре минуты Ориги исправился, зацепившись за мяч на линии вратарской и нарвавшись на фол Иссы Диопа. Рефери назначил пенальти, который был четко исполнен Мохамедом Салахом — 0:1.
Второй тайм начался с того, что "красные" провели результативную контратаку. Салах вырезал мяч на Алекса Окслейд-Чемберлена, который поставил корпус Мануэлю Лансини и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:2.
Почти сразу же Роберт Снодграсс проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона — тот был надежен.
"Молотобойцы" старались что-то изменить, но моменты создавали с большим скрипом и, скорее, могли пропустить еще. На 71-й минуте Деклан Райс попал в штангу, впрочем вскоре Салах ответил своим ударом в стойку ворот.
У хозяев был еще один момент, но Алиссон отразил удар Райса головой. Этим все и закончилось.
"Ливерпуль" одержал рутинную победу — победу на классе. "Красные" сыграли далеко не в полную мощь, однако убедительно продемонстрировали свое преимущество в мастерстве над соперником.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
30.01.2020 00:35
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Последние комментарии:
Чо там у хохлов?
Все-таки менталитет россиян и граждан сальной цитадели мало чем отличается и по сей день, порой особенно схожа радикальность взглядов. Из Луцка в Киев ехал рейсовый автобус, чтобы как-то развлечь пассажиров работяга-водитель включил телевизоры в салоне и поставил на них некий сериал на русском языке. Одну женщину крайне взбесила речь некогда братского народа, поэтому она попросила шофера вырубить весь интерактив. Словесная перепалка стремительно накалялась, а поддержать украинскую патриотку не вздумал ни один пассажир, вследствие чего водителю пришлось высадить нарушительницу спокойствия вместе с подругой. Сам работяга в ответ провел соцопрос, и оказалось, что большинству все равно, на каком языке смотреть сериал. Однако компания-перевозчик сразу же уволила работягу и принесла негодующей украинке извинения.
Кажется, дно абсурда пробито...
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Евгений Соколовский • 14 минут назад
Вообще если отбросить тот факт, что мы в принципе не должны были играть на этой стадии Кубка Лиги. То играли мы сегодня вполне более-менее.
Но я всё равно не вижу, за счёт чего мы сможем в будущем играть на равных, против сильнейших. Речь не о результатах, добытых на контрах, а именно об игре. То что в составе есть пассажиры, которым надо было ещё на прошлой станции выйти, я помню.
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Даже победив сливаются с кубка. Ну что за топари у Оляшки
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Фабиньо надо набирать форму. Пусть просится на переигровку в КА, ему не помешает сыграть лишний матч, может и Кейта взять в пару.
(ответить)
Кстати именно что на классе.
Вх эпик лохи что назначили моеца, но да и пох.
Салах и Фирма момы. Защита и Вейн играл вальяжно.
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Лучший по игре, так это Ловрен, ни разу не накосячил, сидел уверенно, смотрел четко.
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Ждем 19 титул АПЛ!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/76351/
чудик с гармошкой у лузерпуха ни одного!!! титула АПЛ...геморрой тебе в помощь...
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Пиздальеро с победой тебя сукин ты сын:)
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Беккер и Салах сегодня были прекрасно моструозны!
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Dzirit • 3 минуты назад
Слабо многие сыграли в этом матче. Как бы нам зашол Кавани..ех. Ну хотя бы какой нибуть толковый форвард. Даже за цп уже не так стремно. Матич играет на уровне,Фред тоже, Мактоменей скоро будет в строю. Надеюсь Эд все же подпишет форварда.
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Top Academy of Manchester • 2 минуты назад
Вернер , Мэдисон, Санчо !
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Фапл наш братишки.
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Уверенная неторопливая игра гостей убаюкивала хозяев в первом тайме, чтобы во втором моментами прибавить и добить. У ЛФК в каждой линии по игроку, показавшему временами классную игру: Алиссон, Ван Дейк, Хендерсон и Салах. Девятнадцать очков гандикапа - такая огромная фора не может быть случайной или незаслуженной. 24/70 KPACUBO
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Через два дня игра со святыми, так что может и хорошо что в эконом режиме сыграли.
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В Манчестере крещенские морозы. Минус 19
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Ливерпуль создал невероятную победную машину!Побеждает в легком режиме.Ждем 19 титул АПЛ!!!
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Слабый матч, но ВХ еще ниже этой отметки.
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ахахахаха
мумушники опять сульшера хвалят и просят дать поработать
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Футбольные боги: Страдали столько десятилетий без чемпика. Нате, досрочно, без нервов и на изи в истории ПЛ.
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Как же здорово, что я выбрал Ливерпуль когда-то. Ни разу не огорчался, что выбрал этот клуб
Спасибо Клоппу и команде за этот великолепный сезон
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