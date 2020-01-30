"Ливерпуль" на классе обыграл "Вест Хэм"

"Ливерпуль" уверенно переиграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 0:2 и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 19 очков.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 4:1 от "Лестера", выпустив с первых минут Лукаша Фабиански и Джереми Нгакиа вместо Даррена Рэндольф и Пабло Сабалеты.



У "красных" произошло одно изменение, которое стало вынужденным. Вместо травмированного Садио Мане появился Дивок Ориги.



Гости сразу же прибрали инициативу в свои руки, но первые минут 20 только присматривались к сопернику, который, как оказалось, не таит в себе угрозы. И тогда "Ливерпуль" стал решительнее.



На 24-й минуте подключившийся в атаку Энди Робертсон с края вратарской ткнул мяч мимо голкипера, однако удар получился слегка неточным.



Спустя пять минут Робертсон вновь оказался в центре внимания, простреливая с левого фланга в центр, однако Ориги не попал по мячу.



Впрочем, еще через четыре минуты Ориги исправился, зацепившись за мяч на линии вратарской и нарвавшись на фол Иссы Диопа. Рефери назначил пенальти, который был четко исполнен Мохамедом Салахом — 0:1.



Второй тайм начался с того, что "красные" провели результативную контратаку. Салах вырезал мяч на Алекса Окслейд-Чемберлена, который поставил корпус Мануэлю Лансини и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:2.



Почти сразу же Роберт Снодграсс проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона — тот был надежен.



"Молотобойцы" старались что-то изменить, но моменты создавали с большим скрипом и, скорее, могли пропустить еще. На 71-й минуте Деклан Райс попал в штангу, впрочем вскоре Салах ответил своим ударом в стойку ворот.



У хозяев был еще один момент, но Алиссон отразил удар Райса головой. Этим все и закончилось.



"Ливерпуль" одержал рутинную победу — победу на классе. "Красные" сыграли далеко не в полную мощь, однако убедительно продемонстрировали свое преимущество в мастерстве над соперником.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче