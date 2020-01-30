"Ливерпуль" на классе обыграл "Вест Хэм"

Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" уверенно переиграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 0:2 и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 19 очков.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес отреагировал на поражение 4:1 от "Лестера", выпустив с первых минут Лукаша Фабиански и Джереми Нгакиа вместо Даррена Рэндольф и Пабло Сабалеты.

У "красных" произошло одно изменение, которое стало вынужденным. Вместо травмированного Садио Мане появился Дивок Ориги.

Гости сразу же прибрали инициативу в свои руки, но первые минут 20 только присматривались к сопернику, который, как оказалось, не таит в себе угрозы. И тогда "Ливерпуль" стал решительнее.

На 24-й минуте подключившийся в атаку Энди Робертсон с края вратарской ткнул мяч мимо голкипера, однако удар получился слегка неточным.

Спустя пять минут Робертсон вновь оказался в центре внимания, простреливая с левого фланга в центр, однако Ориги не попал по мячу.

Впрочем, еще через четыре минуты Ориги исправился, зацепившись за мяч на линии вратарской и нарвавшись на фол Иссы Диопа. Рефери назначил пенальти, который был четко исполнен Мохамедом Салахом — 0:1.

Второй тайм начался с того, что "красные" провели результативную контратаку. Салах вырезал мяч на Алекса Окслейд-Чемберлена, который поставил корпус Мануэлю Лансини и хладнокровно реализовал выход один на один — 0:2.

Почти сразу же Роберт Снодграсс проверил на бдительность голкипера гостей Алиссона — тот был надежен.

"Молотобойцы" старались что-то изменить, но моменты создавали с большим скрипом и, скорее, могли пропустить еще. На 71-й минуте Деклан Райс попал в штангу, впрочем вскоре Салах ответил своим ударом в стойку ворот.

У хозяев был еще один момент, но Алиссон отразил удар Райса головой. Этим все и закончилось.

"Ливерпуль" одержал рутинную победу — победу на классе. "Красные" сыграли далеко не в полную мощь, однако убедительно продемонстрировали свое преимущество в мастерстве над соперником.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2020 00:35

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Последние комментарии:




  1. narcot 30.01.2020 01:32 # narcot
    Чо там у хохлов?

    Все-таки менталитет россиян и граждан сальной цитадели мало чем отличается и по сей день, порой особенно схожа радикальность взглядов. Из Луцка в Киев ехал рейсовый автобус, чтобы как-то развлечь пассажиров работяга-водитель включил телевизоры в салоне и поставил на них некий сериал на русском языке. Одну женщину крайне взбесила речь некогда братского народа, поэтому она попросила шофера вырубить весь интерактив. Словесная перепалка стремительно накалялась, а поддержать украинскую патриотку не вздумал ни один пассажир, вследствие чего водителю пришлось высадить нарушительницу спокойствия вместе с подругой. Сам работяга в ответ провел соцопрос, и оказалось, что большинству все равно, на каком языке смотреть сериал. Однако компания-перевозчик сразу же уволила работягу и принесла негодующей украинке извинения.

    Кажется, дно абсурда пробито...

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  2. narcot 30.01.2020 01:14 # narcot
    Евгений Соколовский • 14 минут назад
    Вообще если отбросить тот факт, что мы в принципе не должны были играть на этой стадии Кубка Лиги. То играли мы сегодня вполне более-менее.
    Но я всё равно не вижу, за счёт чего мы сможем в будущем играть на равных, против сильнейших. Речь не о результатах, добытых на контрах, а именно об игре. То что в составе есть пассажиры, которым надо было ещё на прошлой станции выйти, я помню.

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  3. beatles-red 30.01.2020 01:11 # beatles-red
    Даже победив сливаются с кубка. Ну что за топари у Оляшки

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  4. ssa 30.01.2020 01:09 # ssa
    Фабиньо надо набирать форму. Пусть просится на переигровку в КА, ему не помешает сыграть лишний матч, может и Кейта взять в пару.

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  5. gerrard08 30.01.2020 01:06 # gerrard08
    Кстати именно что на классе.
    Вх эпик лохи что назначили моеца, но да и пох.
    Салах и Фирма момы. Защита и Вейн играл вальяжно.

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  6. lovrentiy 30.01.2020 00:59 # lovrentiy
    Лучший по игре, так это Ловрен, ни разу не накосячил, сидел уверенно, смотрел четко.

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  7. kojan 30.01.2020 00:58 # kojan
    Ждем 19 титул АПЛ!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76351/
    чудик с гармошкой у лузерпуха ни одного!!! титула АПЛ...геморрой тебе в помощь...

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  8. liverpool1892est 30.01.2020 00:56 # liverpool1892est
    Пиздальеро с победой тебя сукин ты сын:)

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  9. liverpool1892est 30.01.2020 00:54 # liverpool1892est
    Беккер и Салах сегодня были прекрасно моструозны!

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  10. narcot 30.01.2020 00:53 # narcot
    Dzirit • 3 минуты назад
    Слабо многие сыграли в этом матче. Как бы нам зашол Кавани..ех. Ну хотя бы какой нибуть толковый форвард. Даже за цп уже не так стремно. Матич играет на уровне,Фред тоже, Мактоменей скоро будет в строю. Надеюсь Эд все же подпишет форварда.

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  11. narcot 30.01.2020 00:52 # narcot
    Top Academy of Manchester • 2 минуты назад
    Вернер , Мэдисон, Санчо !

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  12. lovrentiy 30.01.2020 00:52 # lovrentiy
    Фапл наш братишки.

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  13. redspool 30.01.2020 00:49 # redspool
    Уверенная неторопливая игра гостей убаюкивала хозяев в первом тайме, чтобы во втором моментами прибавить и добить. У ЛФК в каждой линии по игроку, показавшему временами классную игру: Алиссон, Ван Дейк, Хендерсон и Салах. Девятнадцать очков гандикапа - такая огромная фора не может быть случайной или незаслуженной. 24/70 KPACUBO

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  14. lovrentiy 30.01.2020 00:49 # lovrentiy
    Через два дня игра со святыми, так что может и хорошо что в эконом режиме сыграли.

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  15. ibe 30.01.2020 00:48 # ibe
    В Манчестере крещенские морозы. Минус 19

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  16. emily-lfc-2005 30.01.2020 00:47 # emily-lfc-2005
    Ливерпуль создал невероятную победную машину!Побеждает в легком режиме.Ждем 19 титул АПЛ!!!

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  17. b84 30.01.2020 00:46 # b84
    Слабый матч, но ВХ еще ниже этой отметки.

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  18. scud 30.01.2020 00:44 # scud
    ахахахаха
    мумушники опять сульшера хвалят и просят дать поработать

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  19. beatles-red 30.01.2020 00:44 # beatles-red
    Футбольные боги: Страдали столько десятилетий без чемпика. Нате, досрочно, без нервов и на изи в истории ПЛ.

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  20. pistolero-lfc 30.01.2020 00:44 # pistolero-lfc
    Как же здорово, что я выбрал Ливерпуль когда-то. Ни разу не огорчался, что выбрал этот клуб
    Спасибо Клоппу и команде за этот великолепный сезон

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