"Барселона" предложит 20 млн. фунтов за Виллиана

Перед закрытием зимнего трансферного окна "Барселона" собирается предложить 20 миллионов фунтов за вингера "Челси" Виллиана.

Достоверно известно, что "Барселона" имеет давний интерес к Виллиану — например, летом 2018 каталонский клуб предлагал 55 млн. фунтов за игрока сборной Бразилии, но "синие" ответили отказом.



Сам Виллиан неоднократно говорил, что предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж", но его слова не были услышаны. "Челси" до сих пор не предложил 31-летнему вингеру продлить истекающий в конце этого сезона контракт.



Как утверждает Sky Sports, на "Стэмфорд Бридж" ожидают попрощаться с Виллианом в конце сезона, однако, отпустив бразильца сейчас, "синие" смогли бы неплохо заработать. Свое предложение "Барселона" планирует направить до трансферного дедлайна в пятницу вечером.



Добавим, что Виллиан выступает за "Челси" после своего перехода из "Анжи" за 30 млн. фунтов в 2013 году. За это время вингер выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.