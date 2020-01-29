"Арсенал" близок к аренде Седрика Соареша

"Арсенал" достиг договоренности с "Саутгемптоном" насчет аренды правого защитника Седрика Соареша.

Как сообщает Sky Sports, Седрик проведет в лондонском клубе остаток сезона — после чего станет свободным агентом и сможет самостоятельно определиться со своей судьбой.



С помощью Седрика, побеждавшего на Евро-2016 со сборной Португалии, главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подтянуть игру своей команды в обороне — за весь сезон Премьер-Лиги "канониры" лишь четырежды сохранили свои ворота на замке.



Ранее в среду "святые" взяли в аренду у "Тоттенхэма" Кайла Уолкер-Питерса, поэтому на "Сент-Мэри" будут рады отпустить 28-летнего португальца, заработав хоть немного денег на игроке, который в конце сезона все равно бы ушел.