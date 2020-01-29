"Саутгемптон" одолжил Уолкер-Питерса у "Тоттенхэма"

Кайл Уолкер-Питерс "Саутгемптон" взял в аренду до конца сезона крайнего защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкер-Питерс.

К своим 22 годам Уолкер-Питерс сыграл 24 матча за первую команду родного "Тоттенхэма", включая пять в сезоне 2019/20.

Обеспечить Кайла игровой практикой также были готовы "Кристал Пэлас" и "Брайтон", однако "святые" опередили своих конкурентов в борьбе за защитника молодежной сборной Англии.

"Он станет хорошим дополнением к нашей команде, и мы рады, что он предпочел нас ряду других клубов, которые были заинтересованы в его услугах", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.


Метки аренда, Саутгемптон, Тоттенхэм, трансферы, Уолкер-Питерс

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 22:00

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  1. pistolero-lfc 29.01.2020 22:26 # pistolero-lfc
    Моуриньо в курсе, что для усиления скамейки нужно сохранять игроков, а не разбрасываться ими в зимнее окно?

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