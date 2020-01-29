"Саутгемптон" одолжил Уолкер-Питерса у "Тоттенхэма"

"Саутгемптон" взял в аренду до конца сезона крайнего защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкер-Питерс.

К своим 22 годам Уолкер-Питерс сыграл 24 матча за первую команду родного "Тоттенхэма", включая пять в сезоне 2019/20.



Обеспечить Кайла игровой практикой также были готовы "Кристал Пэлас" и "Брайтон", однако "святые" опередили своих конкурентов в борьбе за защитника молодежной сборной Англии.



"Он станет хорошим дополнением к нашей команде, и мы рады, что он предпочел нас ряду других клубов, которые были заинтересованы в его услугах", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.