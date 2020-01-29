"Эвертон" отказался продать Ришарлисона в "Барселону" за 85 млн. фунтов

Ришарлисон "Эвертон" отклонил предложение "Барселоны" в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) о покупке нападающего Ришарлисона.

Лишившись на несколько месяцев Луиса Суареса из-за травмы, "Барселона" была вынуждена выйти на трансферный рынок в поисках усиления позиции нападающего.

С переходом на "Ноу Камп" связывали многих нападающих, включая Родриго из "Валенсии", Оливье Жиру из "Челси" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала", но "Барселона" решила попытать удачу с Ришарлисоном.

На предложении по Ришарлисону лично настоял спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль, который является большим фанатом экс-нападающего "Флуминенсе" и который обращался к "Эвертону" еще прошлым летом.

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил более чем в два раза больше той суммы, за которую сами "ириски" приобрели Ришарлисона у "Уотфорда" в июле 2018.

Однако со стороны "Эвертона" немедленно последовал отказ. Мерсисайдский клуб совершенно не помышляет о расставании с 22-летним бразильцем, который забил 10 голов в 27 матчах этого сезона.


Метки Барселона, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 21:30

Количество просмотров Просмотров: 804

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Последние комментарии:




  1. b84 29.01.2020 22:28 # b84
    Хорошие сапоги, надо брать.

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  2. jurgenklopp1892 29.01.2020 22:21 # jurgenklopp1892
    Если и так то ириски дурачки. Но слабо верится.

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  3. edgarkuznetsov 29.01.2020 21:56 # edgarkuznetsov
    Хуйня какая то ,он и 50 не стоит

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  4. botan1k 29.01.2020 21:49 # botan1k
    Only one question.. Who more stupid...Eve or Barca...

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  5. pistolero-lfc 29.01.2020 21:49 # pistolero-lfc
    Скай Спортс на классе потеряли свой аффтаритет
    Еще с истории Коутиньо эти мрази хотели его продать в Барселону, пришлось даже выпускать заявление

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  6. ganinilyha 29.01.2020 21:44 # ganinilyha
    Барселона: можно Ришарлисона?
    Эвертон: нет, даже за 85 млн фунтов.

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