"Эвертон" отказался продать Ришарлисона в "Барселону" за 85 млн. фунтов

"Эвертон" отклонил предложение "Барселоны" в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) о покупке нападающего Ришарлисона.

Лишившись на несколько месяцев Луиса Суареса из-за травмы, "Барселона" была вынуждена выйти на трансферный рынок в поисках усиления позиции нападающего.



С переходом на "Ноу Камп" связывали многих нападающих, включая Родриго из "Валенсии", Оливье Жиру из "Челси" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала", но "Барселона" решила попытать удачу с Ришарлисоном.



На предложении по Ришарлисону лично настоял спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль, который является большим фанатом экс-нападающего "Флуминенсе" и который обращался к "Эвертону" еще прошлым летом.



Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил более чем в два раза больше той суммы, за которую сами "ириски" приобрели Ришарлисона у "Уотфорда" в июле 2018.



Однако со стороны "Эвертона" немедленно последовал отказ. Мерсисайдский клуб совершенно не помышляет о расставании с 22-летним бразильцем, который забил 10 голов в 27 матчах этого сезона.