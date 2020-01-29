"Эвертон" отказался продать Ришарлисона в "Барселону" за 85 млн. фунтов
"Эвертон" отклонил предложение "Барселоны" в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) о покупке нападающего Ришарлисона.
Лишившись на несколько месяцев Луиса Суареса из-за травмы, "Барселона" была вынуждена выйти на трансферный рынок в поисках усиления позиции нападающего.
С переходом на "Ноу Камп" связывали многих нападающих, включая Родриго из "Валенсии", Оливье Жиру из "Челси" и Пьер-Эмерика Обамеянга из "Арсенала", но "Барселона" решила попытать удачу с Ришарлисоном.
На предложении по Ришарлисону лично настоял спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль, который является большим фанатом экс-нападающего "Флуминенсе" и который обращался к "Эвертону" еще прошлым летом.
Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил более чем в два раза больше той суммы, за которую сами "ириски" приобрели Ришарлисона у "Уотфорда" в июле 2018.
Однако со стороны "Эвертона" немедленно последовал отказ. Мерсисайдский клуб совершенно не помышляет о расставании с 22-летним бразильцем, который забил 10 голов в 27 матчах этого сезона.
29.01.2020 21:30
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Хорошие сапоги, надо брать.
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Если и так то ириски дурачки. Но слабо верится.
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Хуйня какая то ,он и 50 не стоит
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Only one question.. Who more stupid...Eve or Barca...
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Скай Спортс на классе потеряли свой аффтаритет
Еще с истории Коутиньо эти мрази хотели его продать в Барселону, пришлось даже выпускать заявление
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Барселона: можно Ришарлисона?
Эвертон: нет, даже за 85 млн фунтов.
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