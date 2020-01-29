Мино Райола заступился за Вудворда
Агент Мино Райола назвал "придурками" фанатов "Манчестер Юнайтед", которые атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Напомним, накануне вечером жилище Вудворда в Чешире подверглось нападению футбольных хулиганов. Представители радикального фан-движения "Юнайтед" забросали дом файерами и дымовым шашками.
И хотя Райола находится в довольно напряженных отношениях с "красными дьяволами", если судить по ситуации с Полем Погба и сорвавшемуся трансферу Эрлинга Бреута Холанда, такого рода поведение он не приемлет.
"Если кто-нибудь использовал меня, чтобы вызвать у людей злость к Эду, то это совершенно неправильно, потому что у меня хорошие отношения с Эдом. Это профессиональные отношения. Мы не всегда соглашаемся друг с другом, но это нормально".
"Сучившееся прошлым вечером — не есть нормально. Это жестокость, и я порицаю любое проявление жестокости. Эти парни — придурки. Это уголовное деяние".
"Этих людей нужно оградить от общества и заново воспитать. Им нет места в спорте. Это спорт — С-П-О-Р-Т. Это не вопрос жизни и смерти, это РАЗ-ВЛЕ-ЧЕ-НИ-Е".
"Думаете, люди атакуют дом Брэда Питта, если он снялся в плохом кино? Или Квентин Тарантино получает угрозы смертельной расправы, если его фильм не получился хорошим?"
"Этому нет оправданий, совершено нет. Я выражаю Эд Вудворду свою полную поддержку и солидарность", — сообщил Райола The Athletic.
29.01.2020 21:00
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А, ну всё, если сам Райола заступился, то всё теперь точно никто больше не тронет Вудди Вудпекера... Две опухоли на теле футбола, которые надо срочно удалить.
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простите, где этот придурок в футболе спорт нашел?
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Закрой рот, жирдяй! Это все Эдик сам придумал
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