Мино Райола заступился за Вудворда

Эд Вудворд Агент Мино Райола назвал "придурками" фанатов "Манчестер Юнайтед", которые атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Напомним, накануне вечером жилище Вудворда в Чешире подверглось нападению футбольных хулиганов. Представители радикального фан-движения "Юнайтед" забросали дом файерами и дымовым шашками.

И хотя Райола находится в довольно напряженных отношениях с "красными дьяволами", если судить по ситуации с Полем Погба и сорвавшемуся трансферу Эрлинга Бреута Холанда, такого рода поведение он не приемлет.

"Если кто-нибудь использовал меня, чтобы вызвать у людей злость к Эду, то это совершенно неправильно, потому что у меня хорошие отношения с Эдом. Это профессиональные отношения. Мы не всегда соглашаемся друг с другом, но это нормально".

"Сучившееся прошлым вечером — не есть нормально. Это жестокость, и я порицаю любое проявление жестокости. Эти парни — придурки. Это уголовное деяние".

"Этих людей нужно оградить от общества и заново воспитать. Им нет места в спорте. Это спорт — С-П-О-Р-Т. Это не вопрос жизни и смерти, это РАЗ-ВЛЕ-ЧЕ-НИ-Е".

"Думаете, люди атакуют дом Брэда Питта, если он снялся в плохом кино? Или Квентин Тарантино получает угрозы смертельной расправы, если его фильм не получился хорошим?"

"Этому нет оправданий, совершено нет. Я выражаю Эд Вудворду свою полную поддержку и солидарность", — сообщил Райола The Athletic.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1260

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nehta 29.01.2020 21:28 # nehta
    А, ну всё, если сам Райола заступился, то всё теперь точно никто больше не тронет Вудди Вудпекера... Две опухоли на теле футбола, которые надо срочно удалить.

    (ответить)

  2. insomniac 29.01.2020 21:23 # insomniac
    простите, где этот придурок в футболе спорт нашел?

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 29.01.2020 21:22 # pistolero-lfc
    Закрой рот, жирдяй! Это все Эдик сам придумал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: