"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Роуза
"Ньюкасл" лидирует в борьбе за защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза.
Недавно главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что он повздорил с Роузом на тренировочном поле.
Однако факты налицо — Данни не принимал участия четырех последних матчах, в которых Моуриньо предпочитал использовать слева в обороне Яфета Тангангу или Райана Сессеньона.
Эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов Премьер-Лиги. Интерес к Роузу обозначили "Борнмут" и "Уотфорд", однако Sky Sports называет "Ньюкасл" претендентом номер один на Данни.
Многое в этой ситуации будет зависеть от самого Роуза. Ранее 29-летний англичанин обещал, что точно останется в Северном Лондоне до истечения своего контракта летом 2021.
29.01.2020 20:00
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