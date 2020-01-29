"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Роуза

"Ньюкасл" лидирует в борьбе за защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза.

Недавно главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что он повздорил с Роузом на тренировочном поле.



Однако факты налицо — Данни не принимал участия четырех последних матчах, в которых Моуриньо предпочитал использовать слева в обороне Яфета Тангангу или Райана Сессеньона.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов Премьер-Лиги. Интерес к Роузу обозначили "Борнмут" и "Уотфорд", однако Sky Sports называет "Ньюкасл" претендентом номер один на Данни.



Многое в этой ситуации будет зависеть от самого Роуза. Ранее 29-летний англичанин обещал, что точно останется в Северном Лондоне до истечения своего контракта летом 2021.