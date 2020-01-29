"Юнайтед" согласовал переход Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности со "Спортингом" относительно перехода полузащитника Бруну Фернандеша.
О том, что "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Фернандешу, прессе стало известно еще накануне вечером. Сейчас это было подтверждено официально.
В своем заявлении клуб с "Олд Траффорд" сообщает, что сделка будет заключена, как только 25-летний игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование и согласует условия личного характера.
Предполагается, что Фернандеш обойдется "Юнайтед" в 46.6 млн. фунтов, а еще 21.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.
29.01.2020 19:40
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Последние комментарии:
Ура блэт
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может он адекватно будет подносить снаряды Рэшу и Марсу.
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И зп 70 фунтов. Только ради денег перешёл
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Ну неплохо, главное, чтобы не фредом очередным оказался.
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Как то некому ненужен этот парень! Только МУ на него и претендовали....посмотрим что может он в АПЛ
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без шума и пыли)))
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