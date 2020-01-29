"Юнайтед" согласовал переход Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности со "Спортингом" относительно перехода полузащитника Бруну Фернандеша.

О том, что "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Фернандешу, прессе стало известно еще накануне вечером. Сейчас это было подтверждено официально.



В своем заявлении клуб с "Олд Траффорд" сообщает, что сделка будет заключена, как только 25-летний игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование и согласует условия личного характера.



Предполагается, что Фернандеш обойдется "Юнайтед" в 46.6 млн. фунтов, а еще 21.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.