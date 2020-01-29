"Юнайтед" согласовал переход Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности со "Спортингом" относительно перехода полузащитника Бруну Фернандеша.

О том, что "красные дьяволы" совершили прорыв в переговорах по Фернандешу, прессе стало известно еще накануне вечером. Сейчас это было подтверждено официально.

В своем заявлении клуб с "Олд Траффорд" сообщает, что сделка будет заключена, как только 25-летний игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование и согласует условия личного характера.

Предполагается, что Фернандеш обойдется "Юнайтед" в 46.6 млн. фунтов, а еще 21.2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от индивидуальных и командных достижений.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, трансферы, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 19:40

Количество просмотров Просмотров: 1563

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  1. smokekush 29.01.2020 20:23 # smokekush
    Ура блэт

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  2. manutd-20champ 29.01.2020 20:21 # manutd-20champ
    может он адекватно будет подносить снаряды Рэшу и Марсу.

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  3. keane16 29.01.2020 19:58 # keane16
    И зп 70 фунтов. Только ради денег перешёл

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  4. akado 29.01.2020 19:56 # akado
    Ну неплохо, главное, чтобы не фредом очередным оказался.

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  5. chelsiukpro 29.01.2020 19:55 # chelsiukpro
    Как то некому ненужен этот парень! Только МУ на него и претендовали....посмотрим что может он в АПЛ

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  6. red-devil-4ever 29.01.2020 19:42 # red-devil-4ever
    без шума и пыли)))

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