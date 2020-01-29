Томаш Соучек перешел в "Вест Хэм"

Полузащитник "Славии" Томаш Соучек официально перешел в "Вест Хэм" на правах аренды с опцией выкупа.

24-летний Соучек, забивший 10 голов в 19 матчах за клуб из Праги в этом сезоне, будет призван помочь команде Дэвида Мойеса в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



По окончании сезона "молотобойцы" смогут выкупить двукратного чемпиона Чехии за заранее оговоренную сумму — около 13 миллионов фунтов.



Соучек обладает внушительными физическими данными и одинаково полезен не только в атаке, но и в обороне.



"Он был капитаном Славии, он играл оборонительного полузащитника, но также забил много голов как атакующий полузащитник. Нам нужно дать ему возможность и время освоиться, но мы уверены, что он станет сильным дополнением к команде", — сообщил Мойес.