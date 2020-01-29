"Кристал Пэлас" покупает Фергюсона

Натан Фергюсон "Кристал Пэлас" согласовал приобретение крайнего защитника "Вест Бромвича" Натана Фергюсона за 10 миллионов фунтов, включая бонусы.

Контракт 19-летнего англичанина истекал уже в конце этого сезона, поэтому "дрозды" согласились отпустить своего воспитанника, который уже отправился в Лондон на медицинское обследование, о чем сообщает Sky Sports.

В лице Фергюсона "орлы" видят замену для Аарона Ван-Биссаки, который был продан прошлым летом в "Манчестер Юнайтед". На протяжении этого сезона главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон был вынужден использовать справа в обороне Мартина Келли и Джоэла Уорда.

Натан, игрок юношеской сборной Англии U-20, только в этом сезоне пробился в первую команду "Вест Бромвича", к настоящему моменту сыграв 20 матчей в Чемпионшипе.


Метки Вест Бромвич, Кристал Пэлас, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 19:00

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  1. gerrard08 29.01.2020 19:11 # gerrard08
    Наверное обменяли пачку дирола на рондо со стороны Фергюсона.

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