Жиру открыт к переходу в "Тоттенхэм"

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру открыт к переходу в "Тоттенхэм" в это трансферное окно.

Ранее днем стало известно, что "Интер" охладел к Жиру, и это делает ситуацию Оливье близкой к отчаянной.

В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями с первых минут. Поездка Оливье на Евро-2020 может оказаться под угрозой, если он не сменит клуб в январе.

Однако немногие клубы, особенно после выбывания "Интера", готовы потратиться на 33-летнего француза, который в конце сезона может стать свободным агентом.

Как сообщает Sky Sports, от отчаяния Жиру даже готов отправиться в "Тоттенхэм", несмотря на несколько проведенных в "Арсенале" сезонов. Оливье привлекает то, что он сможет остаться в Лондоне.


Метки Жиру, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 18:00

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  1. chelsealondon 29.01.2020 18:53 # chelsealondon
    Легенда Лондона...

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  2. redwhitegun 29.01.2020 18:36 # redwhitegun
    С одной скомейки на другую.

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  3. fly-emirates7 29.01.2020 18:25 # fly-emirates7
    не простят... ой не простят... синею помойку простили, а вот ттх не простят...

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