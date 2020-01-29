Нападающий "Челси" Оливье Жиру открыт к переходу в "Тоттенхэм" в это трансферное окно.

Ранее днем стало известно, что "Интер" охладел к Жиру, и это делает ситуацию Оливье близкой к отчаянной.



В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями с первых минут. Поездка Оливье на Евро-2020 может оказаться под угрозой, если он не сменит клуб в январе.



Однако немногие клубы, особенно после выбывания "Интера", готовы потратиться на 33-летнего француза, который в конце сезона может стать свободным агентом.



Как сообщает Sky Sports, от отчаяния Жиру даже готов отправиться в "Тоттенхэм", несмотря на несколько проведенных в "Арсенале" сезонов. Оливье привлекает то, что он сможет остаться в Лондоне.