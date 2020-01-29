Жиру открыт к переходу в "Тоттенхэм"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру открыт к переходу в "Тоттенхэм" в это трансферное окно.
Ранее днем стало известно, что "Интер" охладел к Жиру, и это делает ситуацию Оливье близкой к отчаянной.
В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился только двумя появлениями с первых минут. Поездка Оливье на Евро-2020 может оказаться под угрозой, если он не сменит клуб в январе.
Однако немногие клубы, особенно после выбывания "Интера", готовы потратиться на 33-летнего француза, который в конце сезона может стать свободным агентом.
Как сообщает Sky Sports, от отчаяния Жиру даже готов отправиться в "Тоттенхэм", несмотря на несколько проведенных в "Арсенале" сезонов. Оливье привлекает то, что он сможет остаться в Лондоне.
29.01.2020 18:00
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Легенда Лондона...
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С одной скомейки на другую.
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не простят... ой не простят... синею помойку простили, а вот ттх не простят...
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