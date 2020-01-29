"Челси" обратился насчет Дриса Мертенса

"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

Как известно, контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, однако "синие" надеются, что клуб Серии А отпустит 32-летнего бельгийца уже в это трансферное окно.



Интерес других клубов к Оливье Жиру, а также травма Тэмми Абрахэма заставляют "Челси" действовать решительно. По информации Daily Mail, "синие" готовы заплатить 6 миллионов фунтов за Дриса.



Также у "синих" есть вариант с арендой Кшиштофа Пентека из "Милана", однако "Челси", как и "Тоттенхэм", не хочет брать на себя обязательство по последующему выкупу поляка за 28 млн. фунтов.



Издание добавляет, что Мертенс открыт к переезду в Премьер-Лигу, но трансфер зависит от того, удастся ли "Наполи" найти подходящую замену ветерану в оставшиеся дни января.