"Челси" обратился насчет Дриса Мертенса
"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.
Как известно, контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, однако "синие" надеются, что клуб Серии А отпустит 32-летнего бельгийца уже в это трансферное окно.
Интерес других клубов к Оливье Жиру, а также травма Тэмми Абрахэма заставляют "Челси" действовать решительно. По информации Daily Mail, "синие" готовы заплатить 6 миллионов фунтов за Дриса.
Также у "синих" есть вариант с арендой Кшиштофа Пентека из "Милана", однако "Челси", как и "Тоттенхэм", не хочет брать на себя обязательство по последующему выкупу поляка за 28 млн. фунтов.
Издание добавляет, что Мертенс открыт к переезду в Премьер-Лигу, но трансфер зависит от того, удастся ли "Наполи" найти подходящую замену ветерану в оставшиеся дни января.
29.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
хотят сплавить Педро, которому 32 года и купить Мертенса, которому тоже 32...
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Фалькао, Кавани, Мертенс.. покупки, которые стоило сделать 10 лет назад. Халка ещё возьмите.
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самый ликвыидный товар сейчас это траоре
ни мэдисон переоцененный ни гриллиш
а именно траоре
но ломбардси не топовый тренер чтобы еще дальше развить игрока и не дать ему сднить
и уж тем более не сульшерик. у того сднили вообще все кроме рашфорта. но за это он его угробил нахуй
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