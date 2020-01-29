"Челси" обратился насчет Дриса Мертенса

Дрис Мертенс "Челси" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

Как известно, контракт Мертенса с "Наполи" истекает в конце этого сезона, однако "синие" надеются, что клуб Серии А отпустит 32-летнего бельгийца уже в это трансферное окно.

Интерес других клубов к Оливье Жиру, а также травма Тэмми Абрахэма заставляют "Челси" действовать решительно. По информации Daily Mail, "синие" готовы заплатить 6 миллионов фунтов за Дриса.

Также у "синих" есть вариант с арендой Кшиштофа Пентека из "Милана", однако "Челси", как и "Тоттенхэм", не хочет брать на себя обязательство по последующему выкупу поляка за 28 млн. фунтов.

Издание добавляет, что Мертенс открыт к переезду в Премьер-Лигу, но трансфер зависит от того, удастся ли "Наполи" найти подходящую замену ветерану в оставшиеся дни января.


Метки Мертенс, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 17:00

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  1. largo-winch 29.01.2020 17:18 # largo-winch
    хотят сплавить Педро, которому 32 года и купить Мертенса, которому тоже 32...

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  2. ganinilyha 29.01.2020 17:15 # ganinilyha
    Фалькао, Кавани, Мертенс.. покупки, которые стоило сделать 10 лет назад. Халка ещё возьмите.

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  3. superperez101 29.01.2020 17:03 # superperez101
    самый ликвыидный товар сейчас это траоре
    ни мэдисон переоцененный ни гриллиш
    а именно траоре
    но ломбардси не топовый тренер чтобы еще дальше развить игрока и не дать ему сднить
    и уж тем более не сульшерик. у того сднили вообще все кроме рашфорта. но за это он его угробил нахуй

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