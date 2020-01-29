Пабло Мари присоединился к "Арсеналу"

"Арсенал" официально подтвердил переход центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари на правах аренды до конца сезона.

Мари присоединился к "Фламенго" лишь прошлым летом, но за эти полгода успел выиграть чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, а также достичь финала клубного Чемпионата Мира.



Теперь Пабло возвращается в английский футбол, где он числился игроком "Манчестер Сити" на протяжении трех сезонов. Правда, все три этих сезона защитник провел в арендах, так и не дебютировав за "горожан".



26-летний испанец, воспитанник "Мальорки", становится первым новичком "канониров" при Микеле Артете в качестве главного тренера. По окончании сезона "Арсенал" сможет выкупить трансфер Мари, если пожелает.



"Пабло — это опытный игрок, который добавит нам мастерства в обороне. Мы достаточно давно следили за карьерой Пабло, и мы очень довольны, что достигли договоренности с "Фламенго" насчет его перехода — сперва на правах аренды до конца нашего сезона. Совместно с Микелем и его тренерским штабом, нам не терпится увидеть Пабло в футболке "Арсенала", — сообщил технический директор лондонского клуба Эду.



