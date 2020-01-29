Пабло Мари присоединился к "Арсеналу"

Пабло Мари "Арсенал" официально подтвердил переход центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари на правах аренды до конца сезона.

Мари присоединился к "Фламенго" лишь прошлым летом, но за эти полгода успел выиграть чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, а также достичь финала клубного Чемпионата Мира.

Теперь Пабло возвращается в английский футбол, где он числился игроком "Манчестер Сити" на протяжении трех сезонов. Правда, все три этих сезона защитник провел в арендах, так и не дебютировав за "горожан".

26-летний испанец, воспитанник "Мальорки", становится первым новичком "канониров" при Микеле Артете в качестве главного тренера. По окончании сезона "Арсенал" сможет выкупить трансфер Мари, если пожелает.

"Пабло — это опытный игрок, который добавит нам мастерства в обороне. Мы достаточно давно следили за карьерой Пабло, и мы очень довольны, что достигли договоренности с "Фламенго" насчет его перехода — сперва на правах аренды до конца нашего сезона. Совместно с Микелем и его тренерским штабом, нам не терпится увидеть Пабло в футболке "Арсенала", — сообщил технический директор лондонского клуба Эду.

Пабло Мари


Метки Арсенал, Мари, трансферы, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 16:45

Количество просмотров Просмотров: 1039

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 29.01.2020 17:04 # largo-winch
    за эти полгода успел выиграть чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, а также достичь финала клубного Чемпионата Мира.

    а следующие полгода будет смотреть как топы будут выигрывать АПЛ, ЛЧ, КА, КАЛ, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА

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  2. fc-zenit 29.01.2020 17:00 # fc-zenit
    Трансферы уровня чемпионшипа.
    На большее гейклуб аснл не способен.

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  3. sellman 29.01.2020 16:58 # sellman
    Смеюсь с бичей, которые тут говорят про "добротного игрока".
    Папостопулус, Калашинац, Луиз - все последние покупки защитников у 0рси0 провальные. Приходит очередное ведро дырявое.

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  4. uyga 29.01.2020 16:58 # uyga
    Он че брат близнец Бруно Фернандеша?

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  5. mancunia-planet 29.01.2020 16:50 # mancunia-planet
    Неплохо в данный момент, когда оборона пушкарей одна из слабейших среди топов.

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  6. abse 29.01.2020 16:49 # abse
    Ипать как - то неожиданно =)

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  7. liverpool-66 29.01.2020 16:47 # liverpool-66
    Поздравляю пушкарей хорошим приобретением. Добротный игрок.

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  8. ibe 29.01.2020 16:47 # ibe
    Арсенал короче скатился до уровня покупок условного Эвертона. Рип

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