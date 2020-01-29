Пабло Мари присоединился к "Арсеналу"
"Арсенал" официально подтвердил переход центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари на правах аренды до конца сезона.
Мари присоединился к "Фламенго" лишь прошлым летом, но за эти полгода успел выиграть чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, а также достичь финала клубного Чемпионата Мира.
Теперь Пабло возвращается в английский футбол, где он числился игроком "Манчестер Сити" на протяжении трех сезонов. Правда, все три этих сезона защитник провел в арендах, так и не дебютировав за "горожан".
26-летний испанец, воспитанник "Мальорки", становится первым новичком "канониров" при Микеле Артете в качестве главного тренера. По окончании сезона "Арсенал" сможет выкупить трансфер Мари, если пожелает.
"Пабло — это опытный игрок, который добавит нам мастерства в обороне. Мы достаточно давно следили за карьерой Пабло, и мы очень довольны, что достигли договоренности с "Фламенго" насчет его перехода — сперва на правах аренды до конца нашего сезона. Совместно с Микелем и его тренерским штабом, нам не терпится увидеть Пабло в футболке "Арсенала", — сообщил технический директор лондонского клуба Эду.
29.01.2020 16:45
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за эти полгода успел выиграть чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, а также достичь финала клубного Чемпионата Мира.
а следующие полгода будет смотреть как топы будут выигрывать АПЛ, ЛЧ, КА, КАЛ, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА
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Трансферы уровня чемпионшипа.
На большее гейклуб аснл не способен.
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Смеюсь с бичей, которые тут говорят про "добротного игрока".
Папостопулус, Калашинац, Луиз - все последние покупки защитников у 0рси0 провальные. Приходит очередное ведро дырявое.
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Он че брат близнец Бруно Фернандеша?
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Неплохо в данный момент, когда оборона пушкарей одна из слабейших среди топов.
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Ипать как - то неожиданно =)
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Поздравляю пушкарей хорошим приобретением. Добротный игрок.
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Арсенал короче скатился до уровня покупок условного Эвертона. Рип
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