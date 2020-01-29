"Фламенго" подтвердил расставание с Мари
"Фламенго" официально подтвердил, что защитник Пабло Мари, трансферная цель "Арсенала", покидает клуб.
Напомним, в минувший уикенд Мари прилетел в Лондон, прошел медицинское обследование, а затем вернулся в Бразилию. Казалось, трансфер 26-летнего испанца сорвался.
Однако клубы продолжили диалог и смогли договориться на новых условиях — предположительно, это будет аренда с опцией выкупа.
А сегодня "Фламенго" обзавелся заменой для Мари, купив Лео Перейру из "Атлетико Паранаэнсе" за 6.5 млн. фунтов, и в социальных сетях подтвердил расставание с Мари.
"Настало время попрощаться с защитником, который пришел в "Фламенго" и оставил свой след в нашей истории с помощью завоевания Кубка Либертадорес и титула бразильского чемпионата. Пабло Мари, спасибо за все", — гласит заявление "Фламенго" в твиттере.
29.01.2020 16:00
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Трансформация Ливерпуля - от хрупкости к эталону стабильности
Оливер Кей из The Athletic анализирует, как изменилась игра клуба за последние два года. Мы привыкли к этому за очень короткий промежуток времени. Способность спокойно и уверенно держаться в разные периоды. Понимание, как ускорить темп и как его замедлить при необходимости. Умение воспользоваться случаем. Быстрый выход Джордана Хендерсона на подиум за очередным трофеем. В июне они выиграли Лигу чемпионов в Мадриде, в августе Суперкубок УЕФА в Стамбуле, в декабре Клубный чемпионат мира в Дохе. После этой тяжёлой минимальной победы Хендерсон сказал: "Это проявился наш характер". Он прав. Весь сезон Ливерпуль ставит себя в сложное положение, но находит выход. После 5 октября мерсисайдцы сравнивали счёт на 85-й и 94-й минутах, забивали победные мячи на 75-й, 85-й, 91-й, 94-й, 95-й и вот теперь на 99-й в дополнительное время. Даже Пеп Гваридиола, стиснув зубы, признавал: "Если так происходит один-два раза, то это можно списать на удачу, но у них уже два сезона проходят так – это характер". Именно характера не хватало Ливерпулю последние десять лет. При Брендане Роджерсе и при раннем Юргене Клоппе команду хвалили за яркую атаку, но ей не хватало несгибаемости. Она была хрупкой. Два года назад Ливерпуль поехал на "Эмирейтс" и вёл 2:0, но потом пропустил три мяча. Фирмино сравнял счёт, но эти 3:3 окончательно убедили всех, что так играть больше нельзя. Джеймс Милнер тогда сказал, что Ливерпуль должен стать более "скучным". Вице-капитан был прав. В тот сезон это был 28-й матч Ливерпуля во всех турнирах и в девяти играх "Красные" пропустили два и более мячей. Это было невыносимо. Команда показывала фантастическую игру в атаке, но на своей половине поля всегда было тревожно. Как был Клопп не тасовал Джо Гомеса, Деяна Ловрена, Жоэля Матипа и Рагнара Клавана, кто бы не играл в воротах, всё равно было не по себе. А посмотрите на нынешний Ливерпуль! Всё изменилось с точностью наоборот. Даже когда Ливерпуль долго не может найти свою игру, ощущение контроля не покидает. В матче со Фламенго после выхода Милнера Ливерпуль показал образцовый контроль и зрелость. Гейм-менеджмент – вот так это называется. При этом они по-прежнему показывают яркий футбол. С точки зрения эстетики, это, конечно, уже не то, про что Жозе Моуриньо с сарказмом говорил: "Вы, журналисты, пишете будто Ливерпуль - это последнее чудо света атакующего футбола". Тогда атаки команды Клоппа строились через Коутиньо и не могли не вызывать восхищения, однако Ливерпуль обоснованно предостерегали о слабостях на других участках. Тактически Ливерпуль после ухода Коутиньо стал другим. Они больше не прессингуют по всему фронту, как это было в первые два года Клоппа. Наставник клуба говорил, что эта трансформация вынужденная, соперники просто больше не играют против Ливерпуля так, чтобы можно было много их прессинговать. Клопп признавал, что теперь нужен не прессинг, а контроль над игрой и мячом. "Когда у вас по 50-60 матчей в сезон, то нельзя в каждом играть блестяще. Нужен способ для того, чтобы просто добывать результат", - говорил Милнер. Два года назад нельзя было представить, чтобы Ливерпуль прошёл такой отрезок практически без потерь. Теперь же с Алиссоном в воротах и Вирджилом ван Дейком в центре обороны вы почти не сомневаетесь, что этот Ливерпуль выдержит любой шторм. Команда выглядит совершенно другой. Да, приход Алиссона, ван Дейка и Фабиньо сильно повлиял, но даже при таких трансферах от клуба редко ждут столь кардинальной трансформации. Алиссон, ван Дейк и Фабиньо – это стержень команды, но и все вокруг поразительно прибавили. Теперь без разницы, кто выходит в паре с ван Дейком, любое из имеющихся сочетаний не вызывает опасений. Трент Александер Арнольд и Эндрю Робертсон тоже кардинально изменились. Вспомните, как два года назад в них сомневались, а красная футболка на плечах только добавляла давления. Нынешние крайние защитники Ливерпуля – одни из лучших в мире. В центре поля у Юргена Клоппа и раньше было много вариантов, но никакой из них не вызывал уверенности. Теперь же тренер выбирает любую тройку из Хендерсона, Милнера, Вейналдума, Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлена и даже Лалланы и ожидает зрелой игры, контроля. В атаке сложно сказать что-то ещё более прекрасное про Салаха, Мане и Фирмино. После своего прихода в 2015-м Клопп говорил о необходимости превратить "сомневающихся в верящих". Он сделал это моментально. Куда сложнее было из "верящих" сделать "добивающихся". Со старта прошлого сезона они сыграли в Премьер-лиге 55 матчей, в которых одержали 46 побед, 8 раз сыграли вничью и один раз проиграли на "Этихаде". Ливерпуль уже полтора сезона показывает чемпионскую форму, и в прошлой кампании не стал чемпионом только из-за того, что Сити был в ещё более феноменальной форме. "Красные" идут в нетрадиционном порядке – чемпионами мира и Европы они уже стали, но в своей стране пока нет. Но это не тот случай "случайно" выигранных турниров, как Лига чемпионов 2005 года Ливерпуля или 2012-го в исполнении Челси. Если бы Ливерпуль блистал только в Европе, но регулярно спотыкался в Англии, то все упреки были бы обоснованными. Но мерсисайдцы выиграли три трофея за год, а годом ранее играли в финале Лиги чемпионов, и при этом невероятно стабильны в Премьер-лиге. Из последних 165 возможных очков они набрали 146. Для команды, которую всего два года назад критиковали за неустойчивость, это просто поразительная трансформация. Теперь Ливерпуль – официально лучшая команда мира, и в ближайшие месяцы её ждёт решающее испытание на выносливость. Выносливость, которой сейчас так славится этот коллектив
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Этот состав почти достиг пика, следующим летом необходимы изменения
Тео Сквайрс, журналист Liverpool Echo, объясняет, почему через год от "Красных" нужно ждать больших трансферов. В этом году слухи не раз связывали Филипе Коутиньо, испытывающего трудности в Барселоне, с возвращением в Премьер-лигу, в Ливерпуль. Но эта статья не о Коутиньо. "Фил Коутиньо по-прежнему мог бы усилить любую команду. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, он отличный футболист, но его подписание было бы очень-очень дорогим трансфером. В этом году это не про нас", - сказал об этом Юрген Клопп в интервью ESPN. Но Клопп ведь не боится тратить большие деньги на футболистов. Джини Вейналдум, Садио Мане, Мохаммед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен, Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Алиссон и Наби Кейта пришли в Ливерпуль отнюдь не задёшево. После ухода Коутиньо Клопп потратил около 200 миллионов фунтов и на данный момент доволен имеющимся составом. Всё лето немецкий специалист говорит, что больших трансферов не будет. Как говорится, "в этом году это не про нас". А что насчёт следующего, Юрген? У Ливерпуля много полузащитников, а атакующая тройка, вполне возможно, является лучшей на планете. Поэтому, действительно, можно согласиться, что переход Коутиньо или вообще любые большие трансферы сейчас клубу не нужны. О будущем на "Энфилде" тоже заботятся. Такие ребята как Риан Брюстер, Яссер Ларучи и Ки-Яна Хувер имеют отличные перспективы. Совсем недавно подписан Сепп ван ден Берг, ожидается приход Харви Эллиота. Но это довольно долгосрочные перспективы, о которых так любит говорить Клопп, а в краткосрочной всё выглядит несколько иначе. Адаму Лаллане и Джеймсу Милнеру уже за тридцать, и у обоих следующим летом заканчиваются контракты. Джордану Хендерсону и Джорджиньо Вейналдуму в следующем году тоже исполнится тридцать. Садио Мане, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Джердан Шакири несильно моложе. Сейчас можно согласиться, что у Клоппа в наличии сильнейший состав. Но перемены уже на за горами. Этот состав почти достиг своего пика. Понятно, что в этом сезоне команда снова способна побороться и в Лиге чемпионов, и в Премьер-лиге, но "неприкасаемые" игроки не будут такими вечно. Основные игроки не молодеют, и в полузащите, и в атаке мерсисайдцев будут освобождаться места. У Клоппа есть резервы из подрастающего поколения, но ему явно придётся выходить на рынок и совершать большие трансферы в дополнение к тем молодым звёздам, которые есть в команде сейчас. Следующим летом Ливерпуль точно не будет сидеть сложа руки, а Клоппу придётся принимать решения, чтобы удержать свою команду на топовом уровне.
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Даже обоссаный 0рси0 подписал ноунейма
где ТОПчики от Пети и Марины?!
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топаря подписали
или паулисту
если паулисту
то в челси за 10 млн через год
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