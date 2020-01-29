"Фламенго" подтвердил расставание с Мари

"Фламенго" официально подтвердил, что защитник Пабло Мари, трансферная цель "Арсенала", покидает клуб.

Напомним, в минувший уикенд Мари прилетел в Лондон, прошел медицинское обследование, а затем вернулся в Бразилию. Казалось, трансфер 26-летнего испанца сорвался.



Однако клубы продолжили диалог и смогли договориться на новых условиях — предположительно, это будет аренда с опцией выкупа.



А сегодня "Фламенго" обзавелся заменой для Мари, купив Лео Перейру из "Атлетико Паранаэнсе" за 6.5 млн. фунтов, и в социальных сетях подтвердил расставание с Мари.



"Настало время попрощаться с защитником, который пришел в "Фламенго" и оставил свой след в нашей истории с помощью завоевания Кубка Либертадорес и титула бразильского чемпионата. Пабло Мари, спасибо за все", — гласит заявление "Фламенго" в твиттере.