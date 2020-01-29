"Интер" готов завершить интерес к Жиру

"Интер" готов отказаться от своих притязаний на нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Ранее в январе, как сообщает Sky Sports, "Интер" согласовал контракт на два с половиной года с самим Жиру, однако переговоры с "Челси" о размере компенсации зашли в тупик.



Сейчас клуб Серии А склоняется к тому, чтобы не предпринимать новую попытку достичь компромисса с "синими" — на "Сан-Сиро" опасаются, что состав их команды слишком раздут.



"Интер" только накануне завершил приобретение полузащитника Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и до сих пор не нашей покупателей на Матиаса Весино и Себастьяно Эспозито.



Прямо сейчас в распоряжении главного тренера Антонио Конте слишком много игроков, а зарплатная ведомость, особенно после прихода Эриксена, слишком раздута. "Интер" просто не может позволить себе еще и Жиру.