"Интер" готов завершить интерес к Жиру
"Интер" готов отказаться от своих притязаний на нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Ранее в январе, как сообщает Sky Sports, "Интер" согласовал контракт на два с половиной года с самим Жиру, однако переговоры с "Челси" о размере компенсации зашли в тупик.
Сейчас клуб Серии А склоняется к тому, чтобы не предпринимать новую попытку достичь компромисса с "синими" — на "Сан-Сиро" опасаются, что состав их команды слишком раздут.
"Интер" только накануне завершил приобретение полузащитника Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и до сих пор не нашей покупателей на Матиаса Весино и Себастьяно Эспозито.
Прямо сейчас в распоряжении главного тренера Антонио Конте слишком много игроков, а зарплатная ведомость, особенно после прихода Эриксена, слишком раздута. "Интер" просто не может позволить себе еще и Жиру.
29.01.2020 15:00
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iverpool Echo о том, как расширение "Энфилда" поспособствует значительному увеличению доходов "Красных" в дни матчей. Спрос рождает предложение и прямо сейчас Ливерпуль пожинает плоды успеха. В планах клуба прочно стоит задача по расширению "Энфилда", и сегодня Ливерпуль объявил о начале так называемых публичных слушаний - около пяти тысяч листовок с приглашением посетить это мероприятие были распространены среди местных жителей. Ливерпуль планирует увеличить вместимость домашней арены как минимум до 60 000 зрителей, и при этом мерсисайдский клуб намерен также существенно увеличить доходы от продажи билетов. Доходы "Красных" в дни матчей уже составляют 81 млн фунтов стерлингов, чему в значительной степени поспособствовала реконструкция трибуны "Мэйн Стенд". Около трёх лет назад мерсисайдский клуб увеличил вместимость "Мэйн Стенд" на 8 500 мест и общий доход в дни матчей вырос на 10 млн фунтов. С новой реконструкцией "Энфилда" Ливерпуль может получать 100 млн в общей сумме, столько же зарабатывает Арсенал, чей домашний стадион вмещает 60 260 зрителей. Однако стоит подчеркнуть, что стоимость билетов на "Эмирейтс" существенно превышает стоимость билетов на "Энфилд". Манчестер Юнайтед, благодаря вместимости "Олд Траффорд" в 75 000 зрителей, имеет дополнительные 110 млн фунтов стерлингов в год, и, кажется, "Энфилд" может приносить не меньшую сумму Ливерпулю в обозримом будущем.
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Довыебывались пенсы.
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Ресурс Spotrac приводит данные о зарплатах футболистов Ливерпуля. К середине сезона мерсисайдцы плотно обосновались на первой строчке турнирной таблицы, но по размеру зарплатной ведомости уступают обоим манчестерским клубам. Всего за сезон Ливерпуль потратит на оплату труда футболистов чуть более 113 миллионов фунтов стерлингов. Ожидаемо самым высокооплачиваемым игроком в клубе является Мохаммед Салах. Он получает 200 тысяч фунтов в неделю. В лиге это девятый показатель. Больше египтянина зарабатывают Давид де Хеа (375 тысяч), Кевин де Брюйне (350), Месут Озил (350), Рахим Стерлинг (300), Поль Погба (290), Антони Марсьяль (270), Серхио Агуэро (230) и Давид Сильва (220). Столько же, сколько у Салаха, получают Маркус Рэшфорд, Харри Кейн, Танги Ндомбеле и Пьер-Эмерик Обамеянг. В Ливерпуле следом за Салахом идут Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк (по 180 тысяч фунтов в неделю). Зарплаты остальных игроков в этом сезоне выстроились следующим образом: Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер – по 140 тысяч Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен – по 120 Адам Лаллана – 110 Деян Ловрен, Садио Мане, Фабиньо, Жоэль Матип – по 100 Алиссон – 90 Джердан Шакири – 80 Джорджиньо Вейналдум – 75 Натаниэл Клайн – 70 Эндрю Робертсон – 50 Дивок Ориги – 45 Трент Александер-Арнольд – 40 Джо Гомес – 28 Лорис Кариус – 25 Риан Брюстер – 10
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Кто знает в футболе есть налог на роскошь? Как например в НБА с зарплатой ведомостью?
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