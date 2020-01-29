Премьер-Лига. Анонс матча среды

Мохамед Салах и Деклан Райс В среду вечером состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00

Этот матч должен был состояться еще месяц назад, но из-за участия "Ливерпуля" в клубном Чемпионате Мира был отложен. С тех пор "Вест Хэм" сменил главного тренера, вернув Дэвида Мойеса. На момент ухода Мануэля Пеллегрини "молотобойцы" находились в одном очке над зоной вылета, а теперь они над тройкой неудачников только благодаря разнице мячей. Посреди недели "красные" играли в Кубке Англии, но поберегли большинство основных игроков, поэтому проблем со свежестью у них быть не должно. "Вест Хэм" не может обыграть "Ливерпуль" в Премьер-Лиге уже шесть встреч кряду — с победы 2:0 в январе 2016 при Славене Биличе.

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански под вопросом из-за проблем с бедром. Также медикам нужно оценить состояние Роберта Снодграсса, которого беспокоит колено. Артур Масуаку, Райан Фредерикс, Джек Уилшир, Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко остаются в лазарете.

"Ливерпуль" на пару матчей лишился Садио Мане. Деян Ловрен, Жоэль Матип и Фабиньо недавно вернулись после травм, сыграв против "Шрюсбери" в Кубке Англии.


Метки анонс тура, Вест Хэм, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1277

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 29.01.2020 15:32 # lovrentiy
    Ориги Фирмино Салах
    Робертсон Веналдум ТАА
    Ловрен Ловрен Ловрен Ловрен
    Аллисон

    (ответить)

  2. slash-lfc 29.01.2020 15:13 # slash-lfc
    Мойшу надо унизить. Жаль Луиски нет, фирменное празднование исполнил бы.

    (ответить)

  3. gucman 29.01.2020 15:05 # gucman
    как же зае6ал клопп своим нытьем

    (ответить)

  4. bmw-e34 29.01.2020 14:59 # bmw-e34
    Факастер на болтяру прыгать мастер.

    (ответить)

  5. master-fakaster 29.01.2020 14:53 # master-fakaster
    Удачи молоткам, ЛФК не заслуживает анбитен

    (ответить)

  6. lancerlancer1 29.01.2020 14:50 # lancerlancer1
    Vigilante 8

    (ответить)

  7. beatboy 29.01.2020 14:35 # beatboy
    П2+ТМ3.5 за 2.35

    (ответить)

  8. tursa 29.01.2020 14:27 # tursa
    я надеюсь после шрюсбери клопп всем вставил, и даже тем кто не играл
    все таки недооценка всегда присутствует

    (ответить)

  9. ibe 29.01.2020 14:23 # ibe
    У Ливерпуля слишком много побед. Стата уже опасная для игроков. Даже в дворовых чемпионатах Португалии, Шотландии лидер теряет очки и проигрывает. Так что наверное пора и нам хотя бы в ничейку скатать. Даже чисто для перезапуска психологии у игроков, ато подумают что в полноги можно обыграть всех и вся. Это АПЛ все-таки и даже в Вест Хэме есть хорошие игроки. Ничья сегодня короче не расстроит. И не удивит
    Удивит очередная победа

    (ответить)

  10. fanstevengerrard 29.01.2020 14:17 # fanstevengerrard
    Надеюсь, травма Мане тут не сильно скажется, у Молотков нереальный спад сейчас.

    (ответить)

  11. melwood-lfc 29.01.2020 14:06 # melwood-lfc
    ваще посрать
    чемпионы все равно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: