Премьер-Лига. Анонс матча среды
В среду вечером состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00
Этот матч должен был состояться еще месяц назад, но из-за участия "Ливерпуля" в клубном Чемпионате Мира был отложен. С тех пор "Вест Хэм" сменил главного тренера, вернув Дэвида Мойеса. На момент ухода Мануэля Пеллегрини "молотобойцы" находились в одном очке над зоной вылета, а теперь они над тройкой неудачников только благодаря разнице мячей. Посреди недели "красные" играли в Кубке Англии, но поберегли большинство основных игроков, поэтому проблем со свежестью у них быть не должно. "Вест Хэм" не может обыграть "Ливерпуль" в Премьер-Лиге уже шесть встреч кряду — с победы 2:0 в январе 2016 при Славене Биличе.
Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански под вопросом из-за проблем с бедром. Также медикам нужно оценить состояние Роберта Снодграсса, которого беспокоит колено. Артур Масуаку, Райан Фредерикс, Джек Уилшир, Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко остаются в лазарете.
"Ливерпуль" на пару матчей лишился Садио Мане. Деян Ловрен, Жоэль Матип и Фабиньо недавно вернулись после травм, сыграв против "Шрюсбери" в Кубке Англии.
29.01.2020 14:00
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Ориги Фирмино Салах
Робертсон Веналдум ТАА
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Аллисон
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Мойшу надо унизить. Жаль Луиски нет, фирменное празднование исполнил бы.
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как же зае6ал клопп своим нытьем
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Факастер на болтяру прыгать мастер.
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Удачи молоткам, ЛФК не заслуживает анбитен
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Vigilante 8
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П2+ТМ3.5 за 2.35
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я надеюсь после шрюсбери клопп всем вставил, и даже тем кто не играл
все таки недооценка всегда присутствует
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У Ливерпуля слишком много побед. Стата уже опасная для игроков. Даже в дворовых чемпионатах Португалии, Шотландии лидер теряет очки и проигрывает. Так что наверное пора и нам хотя бы в ничейку скатать. Даже чисто для перезапуска психологии у игроков, ато подумают что в полноги можно обыграть всех и вся. Это АПЛ все-таки и даже в Вест Хэме есть хорошие игроки. Ничья сегодня короче не расстроит. И не удивит
Удивит очередная победа
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Надеюсь, травма Мане тут не сильно скажется, у Молотков нереальный спад сейчас.
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ваще посрать
чемпионы все равно
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