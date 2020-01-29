Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду вечером состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00



Этот матч должен был состояться еще месяц назад, но из-за участия "Ливерпуля" в клубном Чемпионате Мира был отложен. С тех пор "Вест Хэм" сменил главного тренера, вернув Дэвида Мойеса. На момент ухода Мануэля Пеллегрини "молотобойцы" находились в одном очке над зоной вылета, а теперь они над тройкой неудачников только благодаря разнице мячей. Посреди недели "красные" играли в Кубке Англии, но поберегли большинство основных игроков, поэтому проблем со свежестью у них быть не должно. "Вест Хэм" не может обыграть "Ливерпуль" в Премьер-Лиге уже шесть встреч кряду — с победы 2:0 в январе 2016 при Славене Биличе.



Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански под вопросом из-за проблем с бедром. Также медикам нужно оценить состояние Роберта Снодграсса, которого беспокоит колено. Артур Масуаку, Райан Фредерикс, Джек Уилшир, Фелипе Андерсон и Андрей Ярмоленко остаются в лазарете.



"Ливерпуль" на пару матчей лишился Садио Мане. Деян Ловрен, Жоэль Матип и Фабиньо недавно вернулись после травм, сыграв против "Шрюсбери" в Кубке Англии.