"Тоттенхэм" приобрел Стивена Бергвейна
"Тоттенхэм" официально завершил приобретение атакующего полузащитника ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна стоимостью 26.7 млн. фунтов.
Бергвейн, забивший пять голов в 16 матчах этого сезона Эредивизии, заключил со "шпорами" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Жозе Моуриньо в это трансферное окно после полузащитника Жедсона Фернандеша.
Стивен является воспитанником академии ПСВ и после своего дебюта за первую команду в 2014 году забил 31 гол в 149 матчах. Футболку голландской сборной 22-летний Бергвейн надевал девять раз.
"Я всегда хотел поработать с таким тренером топ-уровня, как Моуриньо, и теперь я буду играть за него. Замечательно оказаться здесь. Просто посмотрите на инфраструктуру этого клуба. Когда я играю в FIFA на приставке, я почти всегда выбираю команду из Премьер-Лиги. Мне не терпится ощутить эту замечательную атмосферу", — сообщил Бергвейн De Telegraaf.
29.01.2020 13:50
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Юрген Клопп заявил, что переигровку проведёт молодёжный состав под руководством Нила Критчли. В матче 1/16 Кубка Англии Ливерпуль не смог удержать преимущество в два мяча над Шрусбери Таун и заработал переигровку. У мерсисайдцев забил Кёртис Джонс, за "Салоп" дважды отличился Джейсон Каммингс, ещё один мяч игроки Шрусбери забили в свои ворота. Вашему вниманию послематчевые комментарии Юргена Клоппа. О результате и игре Ливерпуля В первую очередь, хочу поздравить Шрусбери с этим результатом, они заслуживали его. С их моментами это минимум, на что они могли рассчитывать. Мы много теряли мяч и играли сложными передачами. Мы не использовали поле на сто процентов. Мы забили хороший гол, а потом получили подарок в виде автогола. Но мы не смогли успокоить игру, пропустили контратаку и получили пенальти. Во втором голе соперника мы проиграли два единоборства, а их нападающий чётко реализовал момент. О том, что матч был типичной кубковой игрой Такими и должны быть матчи в Кубке. Шрусбери был хорош, а мы недостаточно хороши. Атмосфера на стадионе была мощная все 95 минут, но мы сами виноваты, что дали сопернику и их болельщикам чувство, что не всё для них потеряно. Не лучший наш матч. О переигровке, выпадающей на зимний перерыв в Премьер-лиге Слушайте, мы давно знали, что нас ждут две свободные недели в феврале. В апреле 2019-го мы получили письмо от Премьер-лиги с просьбой уважать зимний перерыв и не ставить в него товарищеские матчи или иные соревновательные игры. Две недели назад я сказал игрокам, что у них будет зимний перерыв. Он у них будет. Мы не будем играть переигровку. Там выйдет молодёжный состав, потому что они не должны относиться к нам так, как будто всем наплевать. Многим это решение не понравится, но лига просила нас уважать зимний перерыв – мы будем его уважать. Если Футбольная ассоциация не уважает его, то я ничего не могу поделать. Мы не выйдем на переигровку. Означает ли это, что на "Энфилде" руководить командой будет Нил Критчли Да, именно так. О важности дать отдых игрокам первой команды во время зимнего перерыва Это перерыв. Я могу поискать то письмо от лиги, где написано, что мы должны уважать перерыв и состояние футболистов. Игрокам нужен отдых – и физический, и ментальный. Перерыв есть перерыв, а другой турнир говорит нам, что мол он не важен. У игроков есть семьи. У футболистов сборных, таких как Джордан, Трент, Мо, Садио, Джини, Вирджил, никогда нет даже одной свободной недели. Ещё несколько месяцев назад было известно, что будет перерыв. О том, как долго будут отдыхать игроки первой команды Неделю. Это будет не чисто отдых, они будут тренироваться индивидуально. У них есть беговая программа, фитнес-занятия. Они просто не будут ездить в Мелвуд и не будут играть.
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