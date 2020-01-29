"Тоттенхэм" приобрел Стивена Бергвейна

"Тоттенхэм" официально завершил приобретение атакующего полузащитника ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна стоимостью 26.7 млн. фунтов.

Бергвейн, забивший пять голов в 16 матчах этого сезона Эредивизии, заключил со "шпорами" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Жозе Моуриньо в это трансферное окно после полузащитника Жедсона Фернандеша.



Стивен является воспитанником академии ПСВ и после своего дебюта за первую команду в 2014 году забил 31 гол в 149 матчах. Футболку голландской сборной 22-летний Бергвейн надевал девять раз.



"Я всегда хотел поработать с таким тренером топ-уровня, как Моуриньо, и теперь я буду играть за него. Замечательно оказаться здесь. Просто посмотрите на инфраструктуру этого клуба. Когда я играю в FIFA на приставке, я почти всегда выбираю команду из Премьер-Лиги. Мне не терпится ощутить эту замечательную атмосферу", — сообщил Бергвейн De Telegraaf.