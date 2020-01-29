Джек Уилшир ложится на операцию
Возвращение в строй полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира снова откладывается на неопределенное время из-за необходимости проведения операции на грыже.
С момента своего перехода из родного "Арсенала" свободным агентом летом 2018 Уилшир сыграл только 16 матчей за "молотобойцев".
В этом сезоне Уилшира продолжают терзать травмы. Если прежде Джек ломался на футбольном поле, то с недавних пор проблемы со здоровьем у него возникают, когда он просто пытается увеличить интенсивность тренировок.
Как сообщает Evening Standard, сейчас 28-летнего англичанина беспокоит новая проблема, решить которую возможно только хирургическим путем.
В "Вест Хэме" надеются, что восстановление Уилшира после операции не займет много времени, хотя делать прогнозы насчет Джека давно стало делом неблагодарным.
29.01.2020 13:00
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Последние комментарии:
Вот это да
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Уилшиор провалившийся эксперимент над телом
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Он еще живой?
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Да пусть сдохнет вообще, гейгуннерское отродье.
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Это же не грыжа, это голова ее нельзя вырезать!)
А по сути очередной перспективный канонир который сломался на пути в большой футбол.
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