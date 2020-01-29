Джек Уилшир ложится на операцию

Джек Уилшир Возвращение в строй полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира снова откладывается на неопределенное время из-за необходимости проведения операции на грыже.

С момента своего перехода из родного "Арсенала" свободным агентом летом 2018 Уилшир сыграл только 16 матчей за "молотобойцев".

В этом сезоне Уилшира продолжают терзать травмы. Если прежде Джек ломался на футбольном поле, то с недавних пор проблемы со здоровьем у него возникают, когда он просто пытается увеличить интенсивность тренировок.

Как сообщает Evening Standard, сейчас 28-летнего англичанина беспокоит новая проблема, решить которую возможно только хирургическим путем.

В "Вест Хэме" надеются, что восстановление Уилшира после операции не займет много времени, хотя делать прогнозы насчет Джека давно стало делом неблагодарным.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 13:00

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  1. ilovemanutd 29.01.2020 13:43 # ilovemanutd
    Вот это да

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  2. pistolero-lfc 29.01.2020 13:33 # pistolero-lfc
    Уилшиор провалившийся эксперимент над телом

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  3. ray-black 29.01.2020 13:10 # ray-black
    Он еще живой?

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  4. fc-zenit 29.01.2020 13:09 # fc-zenit
    Да пусть сдохнет вообще, гейгуннерское отродье.

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  5. archi13 29.01.2020 13:03 # archi13
    Это же не грыжа, это голова ее нельзя вырезать!)
    А по сути очередной перспективный канонир который сломался на пути в большой футбол.

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