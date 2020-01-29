Джек Уилшир ложится на операцию

Возвращение в строй полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира снова откладывается на неопределенное время из-за необходимости проведения операции на грыже.

С момента своего перехода из родного "Арсенала" свободным агентом летом 2018 Уилшир сыграл только 16 матчей за "молотобойцев".



В этом сезоне Уилшира продолжают терзать травмы. Если прежде Джек ломался на футбольном поле, то с недавних пор проблемы со здоровьем у него возникают, когда он просто пытается увеличить интенсивность тренировок.



Как сообщает Evening Standard, сейчас 28-летнего англичанина беспокоит новая проблема, решить которую возможно только хирургическим путем.



В "Вест Хэме" надеются, что восстановление Уилшира после операции не займет много времени, хотя делать прогнозы насчет Джека давно стало делом неблагодарным.