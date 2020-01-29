Парлор советует "Арсеналу" потратить 40 млн. фунтов на Данка

Льюис Данк Легенда "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал своему бывшему клубу потратить 40 миллионов фунтов на защитника "Брайтона" Льюиса Данка.

Укрепление линии обороны является приоритетом для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на остаток зимнего трансферного окна, учитывая игру защиты и кадровую ситуацию в этой линии.

Зарекомендовавший себя на уровне Премьер-Лиги Данк видится Парлору подходящим решением. Рэй даже сравнивает Льюиса с легендарным Солом Кэмпбеллом.

"Я бы рискнул и пригласил кого-нибудь вроде Льюиса Данка. "Брайтон" отпустит его за 30-40 миллионов фунтов, разве нет?"

"Мне нравится, как он играет. Он центральный защитник от природы. Иногда это именно то, что тебе нужно".

"Таким же был Сол Кэмпбелл, он был стоппером. Он просто не давал тебе забить, и именно это ты хочешь от своего центрального защитника — не обязательно отлично играть с мячом".

"Иногда тебе нужен кто-нибудь вроде Льюиса Данка, которому немного не везет с вызовами в сборную Англии", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Арсенал, Брайтон, Данк, Парлор

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 958

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 29.01.2020 13:25 # acceptodessa
    хотелось бы услышать мнение припортовых шлюх.

    (ответить)

  2. fc-zenit 29.01.2020 13:10 # fc-zenit
    Гейклуб после покупки Пепе в кризисе находится, а этот нонейм советует им ещё потратиться.

    (ответить)

  3. kler 29.01.2020 12:58 # kler
    Там ещё уэбстер есть с хорошим пасом, лучше бы его присмотрели

    (ответить)

  4. liverpool1892est 29.01.2020 12:39 # liverpool1892est
    Откуда у этих нищебродов 40 млн?Кроенке удавится старый жмотяра

    (ответить)

  5. alexomck 29.01.2020 12:11 # alexomck
    под Луиза, только бразил старый уже.

    (ответить)

  6. mancunia-planet 29.01.2020 12:04 # mancunia-planet
    Парлор хуйни не посоветует, давно пора

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: