Парлор советует "Арсеналу" потратить 40 млн. фунтов на Данка

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор посоветовал своему бывшему клубу потратить 40 миллионов фунтов на защитника "Брайтона" Льюиса Данка.

Укрепление линии обороны является приоритетом для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на остаток зимнего трансферного окна, учитывая игру защиты и кадровую ситуацию в этой линии.



Зарекомендовавший себя на уровне Премьер-Лиги Данк видится Парлору подходящим решением. Рэй даже сравнивает Льюиса с легендарным Солом Кэмпбеллом.



"Я бы рискнул и пригласил кого-нибудь вроде Льюиса Данка. "Брайтон" отпустит его за 30-40 миллионов фунтов, разве нет?"



"Мне нравится, как он играет. Он центральный защитник от природы. Иногда это именно то, что тебе нужно".



"Таким же был Сол Кэмпбелл, он был стоппером. Он просто не давал тебе забить, и именно это ты хочешь от своего центрального защитника — не обязательно отлично играть с мячом".



"Иногда тебе нужен кто-нибудь вроде Льюиса Данка, которому немного не везет с вызовами в сборную Англии", — сообщил Парлор talkSPORT.