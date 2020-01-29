Сульшер: "Погба отчаянно хочет играть"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба отчаянно хочет играть в футбол.

Не сумев вырваться из "Юнайтед" прошлым летом, в этом сезоне Погба сыграл только восемь матчей за команду Сульшера во всех соревнованиях.

Отсутствие Поля вызвано в первую очередь травмой лодыжки и последующими осложнениями, однако может сложиться впечатление, что 26-летний француз просто не хочет играть за "красных дьяволов".

Например, в этом Погба заподозрил легенда "Юнайтед" Пол Скоулз, назвав Поля "ленивым". Однако Сульшер отвергает подобные предположения.

"Сезон ужасно складывается для Поля из-за травм, но он отчаянно хочет играть в футбол".

"В случае долгосрочных травм сложно ставить временные рамки. Он любит играть, и ему нравится просто находиться на тренировочном поле. Конечно, это давит на него".

"Я вижу парня, который сыт по горло травмами. Поль всегда был профессионалом топ-уровня. У меня нет никаких сомнений, что он будет наслаждаться собой, когда вернется", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 11:00

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  1. liverpool1892est 29.01.2020 11:42 # liverpool1892est
    Юрген Клопп ответил на ряд вопросов журналистов в преддверии матча восемнадцатого тура английской Премьер-лиги против Вест Хэма. О переигровке матча четвёртого раунда Кубка Англии Мне немного жаль Шрусбери, потому что все говорили о том, что я сказал, а не о них. Мы хотим пройти в следующий раунд. Мы - команда Премьер-лиги, они - Лиги 1, так почему бы нашим парням из U-23 не попробовать сделать это? Может быть, я недостаточно ясно выразился, или всё остальное было куда важнее для восприятия. Мне приходится принимать непопулярные решения. Я должен делать это, исходя из сложившейся ситуации. О зимнем перерыве Три недели назад я решил, что у нас будет краткосрочный отпуск в середине сезона, основываясь на письме, полученном от Премьер-лиги в апреле 2019 года. Я не хочу быть в центре всех этих дискуссий. Если люди думают, что я ленив, потому что меня не будет на этом матче, то я не могу изменить этого и мне это не интересно. Я не революционер, но я чувствую ответственность за своих игроков. Если мы найдём способ принять участие в этом матче, то ничего не изменится, а мы должны изменить это. О смерти Кобе Брайанта Я был в шоке. Я виделся с ним один раз, у нас есть совместное фото. Я был его большим поклонником. Великолепная жизнь, но очень короткая. Именно поэтому все так сильно грустят. О Вест Хэме Вест Хэм борется за сохранение места в лиге, и это действительно похоже на бой. Настоящий бой. Они могут играть с четырьмя или пятью защитниками, могут играть по разных схемам, и мы должны быть к этому готовы. Нас ждёт трудная задача. У них нет времени, которое можно потратить впустую. Вест Хэм опасен при контратакующей игре. Будет непросто, но это Премьер-лига, так и должно быть. О тренировках игроков во время зимнего перерыва Игра в большей или меньшей степени помогла бы, но в целом не изменила бы ситуацию. В декабре нас собрали и спросили, играем ли мы в Кубке Карабао, или поедем в Катар. Почему мы должны принимать такие решения? Я не понимаю этого. Мы отправились в Катар, а в Бирмингем поехали дети. Теперь нам снова нужно принимать решение. В следующем сезоне зимний перерыв должен быть единым для всех. О переигровках в Кубке Англии Переигровки действительно вызывают проблемы. Когда Шрусбери сравнял счёт, я подумал: "Хм, может быть, это судьба". Я слышал, что клубам низших английских дивизионов финансово выгодно проводить переигровки, я прекрасно это понимаю, но это не может быть решением проблемы. Давайте искать другое. Если бы мы били пенальти, Шрусбери мог выйти в следующий раунд. У них есть команда, готовая играть трижды в неделю? Это и их проблема тоже. Нам нужно найти решение. Да, финансовая сторона вопроса важна для некоторых клубов, и мы не можем отобрать это у них, но нам нужно найти решение. О том, почему он не будет присутствовать на матче-переигровке с Шрусбери Я должен видеть полную картину, и именно это я пытаюсь сделать. Меня не будет там не потому, что я не хочу. Парням лучше видеть на кромке поля своего тренера. У них есть шанс на успех в этом матче, сто процентов. На самом деле мне нравятся кубковые турниры. В Дортмунде я три или четыре раза выходил в финал Кубка Германии. Но я не должен забывать о полной картине происходящего. Крич очень хорошо справился в Бирмингеме, несмотря на пропущенные голы - забудьте о них. Если его парни сыграют так же с Шрусбери, у них будет шанс. О том, насколько сильно изменился футбол Я сказал то, что сказал, и я понятия не имею, предпримет ли Футбольная ассоциация что-либо. Мы должны всё обсудить и найти решение. У игроков больше нет перерывов. Копа Америки, Евро, у топ-игроков летом не будет отдыха. Летом следующего года пройдёт Клубный чемпионат мира. Футбол заполнил всё время. Играют все и играют постоянно.

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  2. martingor 29.01.2020 11:39 # martingor
    самое главное кэш получает а на команду ему похери травма тут не при чем он и без травмы играл из под пиздюлей, так что Баллотели что Погба типичные лохотронщики которые разводят клубы на бабло такие нигеры живут в штатах на пособие и нехера не работают

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  3. unclearness 29.01.2020 11:34 # unclearness
    Голум "Погба хочет свалить накуй"

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  4. liverpool1892est 29.01.2020 11:34 # liverpool1892est
    Юрген Клопп сообщил, что сенегалец избежал серьёзного повреждения. Садио Мане получил повреждение в матче с Вулверхэмптоном на прошлой неделе и, по словам Юргена Клоппа, пропустит предстоящую игру с Вест Хэмом и, возможно, матч с Саутгемптоном. "Садио не сыграет с Вест Хэмом и, вероятно, с Саутгемптоном, - сказал босс "Красных" на пресс-конференции в преддверии матча с "Молотобойцами". - У него будет неделя на восстановление, этого времени ему должно хватить". "У Мане незначительный надрыв мышцы, что, впрочем, является достаточно веским основанием для того, чтобы он не сыграл в ближайших матчах. Нам ещё повезло, что всё не так серьёзно". "Но, конечно, когда вас ожидает три матча за одну неделю, вы никак не можете рассчитывать на него".

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  5. liverpool1892est 29.01.2020 11:27 # liverpool1892est
    Лучший игрок в этом сезоне! На втором месте Лингард

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  6. mancunia-planet 29.01.2020 11:24 # mancunia-planet
    Феноменальный сезон проводит, и цена на него только растёт

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  7. liver4ever 29.01.2020 11:10 # liver4ever
    Сульшер такой дибил, что перестает быть смешно читать о нем

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  8. dom1no 29.01.2020 11:01 # dom1no
    За реал

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