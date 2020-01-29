Сульшер: "Погба отчаянно хочет играть"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба отчаянно хочет играть в футбол.
Не сумев вырваться из "Юнайтед" прошлым летом, в этом сезоне Погба сыграл только восемь матчей за команду Сульшера во всех соревнованиях.
Отсутствие Поля вызвано в первую очередь травмой лодыжки и последующими осложнениями, однако может сложиться впечатление, что 26-летний француз просто не хочет играть за "красных дьяволов".
Например, в этом Погба заподозрил легенда "Юнайтед" Пол Скоулз, назвав Поля "ленивым". Однако Сульшер отвергает подобные предположения.
"Сезон ужасно складывается для Поля из-за травм, но он отчаянно хочет играть в футбол".
"В случае долгосрочных травм сложно ставить временные рамки. Он любит играть, и ему нравится просто находиться на тренировочном поле. Конечно, это давит на него".
"Я вижу парня, который сыт по горло травмами. Поль всегда был профессионалом топ-уровня. У меня нет никаких сомнений, что он будет наслаждаться собой, когда вернется", — цитирует Сульшера Sky Sports.
29.01.2020 11:00
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самое главное кэш получает а на команду ему похери травма тут не при чем он и без травмы играл из под пиздюлей, так что Баллотели что Погба типичные лохотронщики которые разводят клубы на бабло такие нигеры живут в штатах на пособие и нехера не работают
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Голум "Погба хочет свалить накуй"
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Юрген Клопп сообщил, что сенегалец избежал серьёзного повреждения. Садио Мане получил повреждение в матче с Вулверхэмптоном на прошлой неделе и, по словам Юргена Клоппа, пропустит предстоящую игру с Вест Хэмом и, возможно, матч с Саутгемптоном. "Садио не сыграет с Вест Хэмом и, вероятно, с Саутгемптоном, - сказал босс "Красных" на пресс-конференции в преддверии матча с "Молотобойцами". - У него будет неделя на восстановление, этого времени ему должно хватить". "У Мане незначительный надрыв мышцы, что, впрочем, является достаточно веским основанием для того, чтобы он не сыграл в ближайших матчах. Нам ещё повезло, что всё не так серьёзно". "Но, конечно, когда вас ожидает три матча за одну неделю, вы никак не можете рассчитывать на него".
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Лучший игрок в этом сезоне! На втором месте Лингард
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Феноменальный сезон проводит, и цена на него только растёт
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Сульшер такой дибил, что перестает быть смешно читать о нем
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За реал
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