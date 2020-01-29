Сульшер: "Погба отчаянно хочет играть"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба отчаянно хочет играть в футбол.

Не сумев вырваться из "Юнайтед" прошлым летом, в этом сезоне Погба сыграл только восемь матчей за команду Сульшера во всех соревнованиях.



Отсутствие Поля вызвано в первую очередь травмой лодыжки и последующими осложнениями, однако может сложиться впечатление, что 26-летний француз просто не хочет играть за "красных дьяволов".



Например, в этом Погба заподозрил легенда "Юнайтед" Пол Скоулз, назвав Поля "ленивым". Однако Сульшер отвергает подобные предположения.



"Сезон ужасно складывается для Поля из-за травм, но он отчаянно хочет играть в футбол".



"В случае долгосрочных травм сложно ставить временные рамки. Он любит играть, и ему нравится просто находиться на тренировочном поле. Конечно, это давит на него".



"Я вижу парня, который сыт по горло травмами. Поль всегда был профессионалом топ-уровня. У меня нет никаких сомнений, что он будет наслаждаться собой, когда вернется", — цитирует Сульшера Sky Sports.