Фернандеш: "Всегда предпочитал Премьер-Лигу"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил, что Премьер-Лига всегда была его приоритетным направлением.

Во вторник вечером, что подтверждает Sky Sports, "Спортинг", наконец, принял предложение "Юнайтед" в 55 миллионов евро (46.6 млн. фунтов) плюс бонусы о покупке Фернандеша.



И хотя ранее во вторник появились слухи, что в борьбу за Бруну вступила "Барселона", 25-летний игрок сборной Португалии уверяет, что не собирался в Ла Лигу.



О своих предпочтениях Фернандеш рассказал прессе из аэропорта Лиссабона, готовясь к посадке на рейс до Англии.



"Была ли Премьер-Лига моим наиболее предпочтительным направлением? Всегда им была", — сообщил Фернандеш SIC.