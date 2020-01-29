Фернандеш: "Всегда предпочитал Премьер-Лигу"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил, что Премьер-Лига всегда была его приоритетным направлением.

Во вторник вечером, что подтверждает Sky Sports, "Спортинг", наконец, принял предложение "Юнайтед" в 55 миллионов евро (46.6 млн. фунтов) плюс бонусы о покупке Фернандеша.

И хотя ранее во вторник появились слухи, что в борьбу за Бруну вступила "Барселона", 25-летний игрок сборной Португалии уверяет, что не собирался в Ла Лигу.

О своих предпочтениях Фернандеш рассказал прессе из аэропорта Лиссабона, готовясь к посадке на рейс до Англии.

"Была ли Премьер-Лига моим наиболее предпочтительным направлением? Всегда им была", — сообщил Фернандеш SIC.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 10:00

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  1. mancunia-planet 29.01.2020 10:46 # mancunia-planet
    Хорош пздеть!

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  2. xah 29.01.2020 10:21 # xah
    Лишь бы не обосрался

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  3. keane16 29.01.2020 10:16 # keane16
    Наконец топ с пасом. И очередная покупка даст плоды, как 3 предыдущие. Осталось ещё избавится от 3-4 поленьев и прикупить пару околотопов и ...пакета или Аллегри, ага.

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