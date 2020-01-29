Фернандеш: "Всегда предпочитал Премьер-Лигу"
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил, что Премьер-Лига всегда была его приоритетным направлением.
Во вторник вечером, что подтверждает Sky Sports, "Спортинг", наконец, принял предложение "Юнайтед" в 55 миллионов евро (46.6 млн. фунтов) плюс бонусы о покупке Фернандеша.
И хотя ранее во вторник появились слухи, что в борьбу за Бруну вступила "Барселона", 25-летний игрок сборной Португалии уверяет, что не собирался в Ла Лигу.
О своих предпочтениях Фернандеш рассказал прессе из аэропорта Лиссабона, готовясь к посадке на рейс до Англии.
"Была ли Премьер-Лига моим наиболее предпочтительным направлением? Всегда им была", — сообщил Фернандеш SIC.
29.01.2020 10:00
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Последние комментарии:
Хорош пздеть!
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Лишь бы не обосрался
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Наконец топ с пасом. И очередная покупка даст плоды, как 3 предыдущие. Осталось ещё избавится от 3-4 поленьев и прикупить пару околотопов и ...пакета или Аллегри, ага.
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