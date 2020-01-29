Вейналдум не уверен в своем будущем

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не уверен, что его будущее связано с "Ливерпулем".

Вейналдум очень уверенно проводит этот сезон, отметившись 22 появлениями в стартовом составе "красных" и забив два гола в рамках Премьер-Лиги.



Однако после окончания этого сезона у 29-летнего голландца останется только 12 месяцев по контракту, и экс-игрок "Ньюкасла" не исключает, что ему придется уйти.



"Чего бы хотел я? Сложно сказать. Это зависит от того, чего хочет клуб и какой будет ситуация в то время. Давайте посмотрим. Я чувствую себя здесь как дома".



"Я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить сезон. Это единственное, о чем я помышляю", — цитирует Вейналдума talkSPORT.