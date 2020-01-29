Вейналдум не уверен в своем будущем

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не уверен, что его будущее связано с "Ливерпулем".

Вейналдум очень уверенно проводит этот сезон, отметившись 22 появлениями в стартовом составе "красных" и забив два гола в рамках Премьер-Лиги.

Однако после окончания этого сезона у 29-летнего голландца останется только 12 месяцев по контракту, и экс-игрок "Ньюкасла" не исключает, что ему придется уйти.

"Чего бы хотел я? Сложно сказать. Это зависит от того, чего хочет клуб и какой будет ситуация в то время. Давайте посмотрим. Я чувствую себя здесь как дома".

"Я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить сезон. Это единственное, о чем я помышляю", — цитирует Вейналдума talkSPORT.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 09:00

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  1. chr1s8rown 29.01.2020 09:46 # chr1s8rown
    уйдет после окончания контракта. клоппу похуй на финансовую потерию клуба.

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  2. lfc-krr 29.01.2020 09:42 # lfc-krr
    Определенно предложат новый контракт года на 2. Отличный командный игрок. Как раз, такие и нужны в команде

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  3. seregaball 29.01.2020 09:15 # seregaball
    Только мышцы Адама стоят 65 лям

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  4. liverpool1892est 29.01.2020 09:00 # liverpool1892est
    «Вулверхэмптон Уондерерс» обозначили свои требования по трансферу Адамы Траоре. «Волки» готовы продать своего 24-летнего форварда не меньше, чем за 75 миллионов фунтов.

    Клуб из Вест-Мидленда опасается что не сможет удержать Траоре, впечатляющая форма которого в последних матчах Премьер Лиги вызвала серьёзный интерес к нему со стороны финансово состоятельных команд, таких как «Пари-Сен Жермен», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и оба клуба из Манчестера.

    Нуну Эшпириту Санту больше всего опасается интереса со стороны «Ливерпуля», однако португальский специалист не думает, что Юрген Клопп станет тратить на покупку бывшего футболиста «Барселоны» такие деньги, сообщает Liverpool Echo

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