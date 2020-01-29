Центральный защитник "Фламенго" Пабло Мари все-таки перейдет в "Арсенал" после возобновившихся переговоров двух клубов.

В минувшую субботу Мари в компании технического директора "канониров" Эду прилетел в Лондон из Бразилии и прошел медицинское обследование.



Однако переход в аренду с последующим выкупом за 7.5 млн. фунтов не состоялся — "Фламенго" обвинил своих коллег из Лондона, что те в последний момент попытались изменить условия сделки.



Пабло пришлось вернуться в Бразилию, однако вскоре переговоры были возобновлены, и сейчас, утверждает Globo Esporte, два клуба достигли нового компромисса.



Ожидается, что теперь "Арсенал" возьмет 26-летнего испанца в аренду до конца сезона за 4.2 млн. фунтов с опцией выкупа за сумму, размер которой не разглашается. Мари должен снова прилететь в Лондон уже сегодня.