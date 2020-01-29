Пабло Мари все-таки перейдет в "Арсенал"
Центральный защитник "Фламенго" Пабло Мари все-таки перейдет в "Арсенал" после возобновившихся переговоров двух клубов.
В минувшую субботу Мари в компании технического директора "канониров" Эду прилетел в Лондон из Бразилии и прошел медицинское обследование.
Однако переход в аренду с последующим выкупом за 7.5 млн. фунтов не состоялся — "Фламенго" обвинил своих коллег из Лондона, что те в последний момент попытались изменить условия сделки.
Пабло пришлось вернуться в Бразилию, однако вскоре переговоры были возобновлены, и сейчас, утверждает Globo Esporte, два клуба достигли нового компромисса.
Ожидается, что теперь "Арсенал" возьмет 26-летнего испанца в аренду до конца сезона за 4.2 млн. фунтов с опцией выкупа за сумму, размер которой не разглашается. Мари должен снова прилететь в Лондон уже сегодня.
29.01.2020 08:00
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Бедный пацан! Туда-сюда, туда-сюда через Атлантику гоняет из-за жалности конониров!
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збс, всяко лучше хохлов
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