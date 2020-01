Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" выберет между Джеймсом Мэддисоном и Джеком Грилишем. "Арсенал" оценил Пьер-Эмерика Обамеянга в 50 миллионов фунтов. "Тоттенхэм" хочет Оливье Жиру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" согласовал стоимость полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в размере 68 миллионов фунтов, включая бонусы. (Sky Sports)



Грядущим летом "Юнайтед" постарается приобрести Джеймса Мэддисона из "Лестера" или Джека Грилиша из "Астон Виллы". (The Independent)



"Юнайтед" избрал нападающего "Валенсии" Макси Гомеса, чей контракт подразумевает отступные в 118.5 млн. фунтов, своей целью номер один на лето. (Cadena Ser)



"Арсенал" отпустит своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которым интересуется "Барселона", только за 50 млн. фунтов. (Daily Express)



"Арсенал" согласовал переход защитника "Шахтера" Николая Матвиенко и теперь должен выбрать между украинцем и Пабло Мари из "Фламенго". (Komanda)



"Арсенал" все еще продолжает переговоры с "Фламенго" по Мари. (ESPN)



"Саутгемптон" обдумывает предложение "Арсенала" в 5 млн. фунтов по защитнику Седрику Соарешу. (The Telegraph)



"Бавария" вступила в борьбу за полузащитника "Атлетико" Тома Лемара, который интересен "Арсеналу". (Bild)



Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек хочет перейти в "Тоттенхэм". (Daily Express)



"Тоттенхэм" установил контакт с нападающим "Челси" Оливье Жиру. (90min)



Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отверг интерес "Челси" и собирается в "Атлетико". (Evening Standard)



"Челси" может выкупить Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов просто для того, чтобы защитник не достался кому-нибудь другому. (Daily Star)



"Рома" обратилась к "Челси" насчет вингера Педро. (Sky Sports Italia)



Полузащитник "Интера" Матиас Весино согласился на переход в "Эвертон". (Calciomercato)



"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке правого защитника "Ред Булл" Расмуса Кристенсена. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" завершит приобретение вингера "Олимпиакоса" Даниэля Поденсе за 21 млн. фунтов в ближайшие 48 часов. (The Telegraph)



Другое



Во время зимних каникул "Арсенал" отправится на тренировочный сбор в Дубай. (Goal)



Майк Эшли рассматривает еще два предложения о покупке "Ньюкасла", помимо "оффера" инвесторов из Саудовской Аравии. (The Independent)



Звезды "Шеффилд Юнайтед" Джек О'Коннелл и Джордж Болдок могу быть вызваны в сборную Англии. (Daily Mirror)



Переигровки в 4-м раунде Кубка Англии останутся минимум до 2025 года. (The Sun)



"Кардифф" обратился в прокуратуру Франции, чтобы привлечь "Нант" к ответственности по делу о гибели нападающего Эмилиано Салы. (BBC)



В этом сезоне Премьер-Лиги вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре посадил на желтые карточки 20 игроков — больше всех в дивизионе. (Daily Mail)