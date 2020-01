Фанаты "Юнайтед" атаковали дом Вудворда

Радикально настроенные фанаты "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Последний домашний матч "красных дьяволов" — поражение 0:2 от "Бернли" — наглядно продемонстрировало, как сильно фанаты МЮ недовольны курсом развития своего клуба и бездействием на трансферном рынке.



При этом негодование болельщиков было обращено не столько в сторону главного тренера Оле Гуннара Сульшера, сколько в сторону Вудворда и владельцев клуба из семейства Глэйзеров.



Во вторник вечером — в тот самый момент, когда "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу — наиболее отчаянные фанаты решили наведаться к Вудворду в гости.



Как сообщает The Sun, около 20 фанатов, скрывающих свои лица, из хулиганской группировки "Men In Black" прибыли к особняку Вудворда в Чешире, забросав жилище файерами и дымовыми шашками. Также болельщики оставили после себя граффити на заборе.



В тот момент Вудворда, отца двух малолетних детей, не было дома, но "Юнайтед" уже отреагировал на этот инцидент, пообещав привлечь виновных к ответственности при помощи полиции.





Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy