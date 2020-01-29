Фанаты "Юнайтед" атаковали дом Вудворда
Радикально настроенные фанаты "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Последний домашний матч "красных дьяволов" — поражение 0:2 от "Бернли" — наглядно продемонстрировало, как сильно фанаты МЮ недовольны курсом развития своего клуба и бездействием на трансферном рынке.
При этом негодование болельщиков было обращено не столько в сторону главного тренера Оле Гуннара Сульшера, сколько в сторону Вудворда и владельцев клуба из семейства Глэйзеров.
Во вторник вечером — в тот самый момент, когда "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу — наиболее отчаянные фанаты решили наведаться к Вудворду в гости.
Как сообщает The Sun, около 20 фанатов, скрывающих свои лица, из хулиганской группировки "Men In Black" прибыли к особняку Вудворда в Чешире, забросав жилище файерами и дымовыми шашками. Также болельщики оставили после себя граффити на заборе.
В тот момент Вудворда, отца двух малолетних детей, не было дома, но "Юнайтед" уже отреагировал на этот инцидент, пообещав привлечь виновных к ответственности при помощи полиции.
Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy— Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020
29.01.2020 06:00
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Последние комментарии:
Унитайзед переполнился, после ухода Алёшки никто не смывал
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дикари
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Мб после этого они что-то поймут и зашевелят мохгами.
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вот и давай им победы по 0-6
не нравится
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в слове Вудврот ошибка у вас.
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Ужас! Хорошо, никто не пострадал
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вот и маски слетели. думаю от этого нечего не изменяться. терпение фаном МЮ.
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Бля ну это слишком
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