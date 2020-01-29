Фанаты "Юнайтед" атаковали дом Вудворда

Эд Вудворд Радикально настроенные фанаты "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Последний домашний матч "красных дьяволов" — поражение 0:2 от "Бернли" — наглядно продемонстрировало, как сильно фанаты МЮ недовольны курсом развития своего клуба и бездействием на трансферном рынке.

При этом негодование болельщиков было обращено не столько в сторону главного тренера Оле Гуннара Сульшера, сколько в сторону Вудворда и владельцев клуба из семейства Глэйзеров.

Во вторник вечером — в тот самый момент, когда "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу — наиболее отчаянные фанаты решили наведаться к Вудворду в гости.

Как сообщает The Sun, около 20 фанатов, скрывающих свои лица, из хулиганской группировки "Men In Black" прибыли к особняку Вудворда в Чешире, забросав жилище файерами и дымовыми шашками. Также болельщики оставили после себя граффити на заборе.

В тот момент Вудворда, отца двух малолетних детей, не было дома, но "Юнайтед" уже отреагировал на этот инцидент, пообещав привлечь виновных к ответственности при помощи полиции.


Метки болельщики, Вудворд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2020 06:00

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  1. kukuruzzo 29.01.2020 07:37 # kukuruzzo
    Унитайзед переполнился, после ухода Алёшки никто не смывал

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  2. meshuggah 29.01.2020 07:33 # meshuggah
    дикари

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  3. muaxaxaxa 29.01.2020 07:25 # muaxaxaxa
    Мб после этого они что-то поймут и зашевелят мохгами.

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  4. wengerrrro 29.01.2020 07:20 # wengerrrro
    вот и давай им победы по 0-6
    не нравится

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  5. insomniac 29.01.2020 07:03 # insomniac
    в слове Вудврот ошибка у вас.

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  6. pistolero-lfc 29.01.2020 06:34 # pistolero-lfc
    Ужас! Хорошо, никто не пострадал

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  7. bahosh 29.01.2020 06:27 # bahosh
    вот и маски слетели. думаю от этого нечего не изменяться. терпение фаном МЮ.

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  8. liverpoolfan94 29.01.2020 06:21 # liverpoolfan94
    Бля ну это слишком

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