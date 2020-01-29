Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи избежал серьезной травмы лодыжки во время матча 4-го раунда Кубка Англии против "Борнмута".

Шкодран получил свою травму около часовой отметки победного для "канониров" матча на "Виталити" в понедельник вечером (1:2). 27-летнему немцу даже потребовались носилки, чтобы покинуть поле.



Однако после углубленного обследования стало ясно, что Мустафи просто неудачно подвернул лодыжку, избежав серьезного повреждения связок, сообщает Sky Sports.



Купленный в 2016 году у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов защитник все равно задержится в лазарете, но счет пойдет на недели, а не на месяцы.