"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах по Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о приобретении полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Ранее во вторник стало известно, что медлительностью "красных дьяволов" пытается воспользоваться "Барселона", выдвинув свое предложение о покупке Фернандеша.



Однако сейчас BBC утверждает, что 25-летний игрок Португалии все-таки достанется "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" является наиболее предпочтительным вариантом для самого Бруну.



Изначально "Спортинг" просил за своего капитана 80 миллионов евро (67.7 млн. фунтов), но теперь слегка понизил свои требования. Ожидается, что "Юнайтед" сразу заплатит за Фернандеша 55 млн. евро (46.6 млн. фунтов), а еще 25 млн. евро (21.2 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



"Дьяволам" все еще предстоит согласовать условия личного контракта, но это видится простой формальностью, учитывая предпочтения полузащитника.



Фернандешу, забившему 64 гола в 137 матчах за "Спортинг", предстоит стать первым новичком команды Оле Гуннара Сульшера в это трансферное окно.