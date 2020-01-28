Сульшер: "Нужно сыграть идеально, чтобы пройти "Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команде нужно сыграть идеально, чтобы пройти "Манчестер Сити" и попасть в финал Кубка Лиги.
Проиграв первый полуфинальный матч со счетом 1:3, в среду вечером "красные дьяволы" совершат ответный выезд на "Этихад".
"Сити" видится большим фаворитом на выход в финал турнира, однако Сульшер уверен, что у "Юнайтед" есть шансы.
"Нам нужно сыграть идеально, чтобы победить такую хорошую команду на выезде с перевесом в два гола".
"Мы должны обратиться к воспоминаниями и подумать о матче против ПСЖ. Дерби Манчестера в декабре тоже вселяет в нас надежду — мы победили их, когда они немного буксовали, и с тех пор они играют очень хорошо".
"Мы же с того матча потеряли Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда. Выбор наших игроков в созидательной линии сократился, но мы не можем только обороняться. Мы должны держать мяч и заставить их бегать за мячом. Прежде этот клуб уже делал удивительные вещи", — цитирует Сульшера The Guardian.
28.01.2020 22:00
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>Прежде этот клуб уже делал удивительные вещи
Дал тебе постоянный контракт, например
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