Лерой Сане возобновил полноценные тренировки

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане провел свою первую тренировку в общей группе с августа.

Напомним, Сане был заменен уже на 13-й минуте матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и затем перенес операцию на крестообразных связках колена.



Учитывая характер травмы, Лерой довольно быстро вернулся в строй и накануне ответного полуфинального матча Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" был замечен занимающимся с первой командой, сообщает Sky Sports.



Естественно, 24-летнему немцу еще потребуется время, чтобы набрать игровую форму, поэтому на его возвращение на поле стоит рассчитывать уже после зимнего перерыва — вернувшись с каникул, "горожане" сыграют с "Лестером" 22 февраля, а спустя несколько дней отправятся к "Реалу".