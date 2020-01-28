"Барселона" может перехватить Бруну Фернандеша

"Барселона" выдвинула свое предложение по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу.

На протяжении последних недель трансфер Фернандеша безуспешно пытался согласовать "Манчестер Юнайтед", хотя сам Бруну явно выразил свое желание присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



А теперь "красные дьяволы" рискуют окончательно упустить игрока сборной Португалии. Sky Sports подтверждает появившуюся в испанской прессе информацию о том, что в борьбу за Фернандеша вступила "Барселона".



Каталонский клуб уже выдвинул свое предложение "Спортингу", а Фернандешу предложил контракт до 2025 года. При этом "Барса" собирается сразу же отправить Бруну в "Валенсию" на правах 18-месячной аренды.