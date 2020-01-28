Чилуэлл и Зийеш — приоритетные цели "Челси" на лето

В качестве своих приоритетных целей на грядущее лето "Челси" избрал левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и атакующего полузащитника "Аякса" Хакима Зийеша.

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард так и не определился с основным игроком на позиции левого защитника. ESPN ожидает, что по окончании кампании "Челси" попрощается с Маркосо Алонсо, чтобы освободить место для новичка.



Своей целью номер один по укреплению левого фланга обороны Лэмпард видит 23-летнего Чилуэлла, который может обойтись "Челси" в 80 миллионов фунтов. В борьбе за Бена лондонцы рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Также Фрэнк хочет добавить креатива своей команде и для этого собирается пригласить Зийеша. На 26-летнего марокканца претендует и "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент "синие" опережают своих конкурентов по Премьер-Лиге.



Наконец, в конце сезона "Челси" может возобновить интерес к нападающему Дрису Мертенсу. Лэмпард надеялся заполучить 32-летнего бельгийца уже в этом месяце, однако "Наполи" назвал "синим" заградительную цену — 40 млн. фунтов.