Фернандиньо продлил контракт с "Сити" до 2021 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо продлил свой контракт с клубом на следующий сезон.

Фернандиньо играет ключевую роль в "Сити" с момента своего перехода в клуб в 2013 году. За это время бразилец завоевал три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.



И хотя в этом сезоне Фернандиньо переквалифицировался из опорника в центрального защитника, а в мае отметит 35-летие, он по-прежнему занимает важное место в планах Хосепа Гвардиолы.



"Я наслаждаюсь каждой секундой своего пребывания здесь. Я никогда не ожидал, что у меня возникнет столь значимая привязанность к клубу и фанатам, но это случилось, и я благодарен за каждый день", — сообщил Фернандиньо.