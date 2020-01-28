Фернандиньо продлил контракт с "Сити" до 2021 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо продлил свой контракт с клубом на следующий сезон.
Фернандиньо играет ключевую роль в "Сити" с момента своего перехода в клуб в 2013 году. За это время бразилец завоевал три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
И хотя в этом сезоне Фернандиньо переквалифицировался из опорника в центрального защитника, а в мае отметит 35-летие, он по-прежнему занимает важное место в планах Хосепа Гвардиолы.
"Я наслаждаюсь каждой секундой своего пребывания здесь. Я никогда не ожидал, что у меня возникнет столь значимая привязанность к клубу и фанатам, но это случилось, и я благодарен за каждый день", — сообщил Фернандиньо.
28.01.2020 18:25
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