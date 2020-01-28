Рохо не покнет "Юнайтед" в январе

Маркос Рохо Защитник Маркос Рохо не покинет "Манчестер Юнайтед" до закрытия зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Премьер-Лиги Рохо сыграл три матча, включая только один в стартовом составе.

В прошлом месяце 29-летний аргентинец с разрешения главного тренера Оле Гуннара Сульшер улетел на родину, чтобы встретить Рождество и подготовиться к смене клуба.

"Юнайтед" действительно был готов рассмотреть предложения по Рохо, в том числе вариант с возвращением Маркоса в "Эстудиантес", но теперь планы поменялись.

Manchester Evening News стало известно от своих источников, что на "Олд Траффорд" не ожидают ухода Рохо до конца января, и на это же намекнул Сульшер сегодня.

"Маркос был травмирован и работал над возвращением в форму. В данный момент не похоже на то, что он уйдет, нет", — сообщил Сульшер на пресс-конференции.


Метки Манчестер Юнайтед, Рохо

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. akram 28.01.2020 19:28 # akram
    да пукнет пукнет, я бы скорее сказал обосрется как и весь Манкостан....

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  2. arsenal-win 28.01.2020 18:38 # arsenal-win
    А мож покнет все таки?

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