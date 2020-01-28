Рохо не покнет "Юнайтед" в январе

Защитник Маркос Рохо не покинет "Манчестер Юнайтед" до закрытия зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Премьер-Лиги Рохо сыграл три матча, включая только один в стартовом составе.



В прошлом месяце 29-летний аргентинец с разрешения главного тренера Оле Гуннара Сульшер улетел на родину, чтобы встретить Рождество и подготовиться к смене клуба.



"Юнайтед" действительно был готов рассмотреть предложения по Рохо, в том числе вариант с возвращением Маркоса в "Эстудиантес", но теперь планы поменялись.



Manchester Evening News стало известно от своих источников, что на "Олд Траффорд" не ожидают ухода Рохо до конца января, и на это же намекнул Сульшер сегодня.



"Маркос был травмирован и работал над возвращением в форму. В данный момент не похоже на то, что он уйдет, нет", — сообщил Сульшер на пресс-конференции.