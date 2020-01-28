Мане пропустит матчи против "Вест Хэма" и "Саутгемптона"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пропустит два ближайших матча своего клуба из-за мышечной травмы.

Напомним, главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден снять Мане с игры еще в первом тайме победного матча против "Вулверхэмптона" в минувший четверг (1:2), тем самым устроив дебют в Премьер-Лиге для Такуми Минамино.



Травма Садио не носит серьезного характера, однако 27-летний сенегалец пропустит отложенный матч против "Вест Хэма" в среду вечером и не сыграет против "Саутгемптона" в субботу. Переигровку со "Шрюсбери" в Кубке Англии Мане, естественно, тоже пропустит, как и все футболисты первой команды.



"Садио не примет участия в матче с "Вес Хэмом" и, наверное, в матче против "Саутгемптона". После этого он будет в порядке. Неделя, которая будет после этой, станет прекрасной возможностью для него поправить свое здоровье".



"У него небольшой мышечный надрыв, который достаточно серьезен, чтобы оставить его вне игры. Нам повезло, потому что эта травма не так уж серьезна. Но, конечно, когда у тебя три матча на неделе, это означает, что он пропустит эти матчи", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".