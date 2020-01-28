"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов
"Тоттенхэм" воспользовался своей опцией и выкупил у "Реал Бетис" атакующего полузащитника Джовани Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов.
Напомним, прошлым летом "шпоры" взяли Ло Чельсо у "Реал Бетис" в аренду на сезон 2019/20 с опцией выкупа, причем 27 млн. фунтов — это была цена только до конца января, тогда как после Джовани стоил бы уже 34 млн. фунтов.
Игрок сборной Аргентины производил неоднозначное впечатление на старте своей английской карьеры, но в последние недели значительно прибавил и, как сказал главный тренер Жозе Моуриньо, "заработал" постоянный трансфер.
Таким образом, сегодня 23-летний Ло Чельсо заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года.
Добавим, что в 20 матчах этого сезона Джовани забил два гола, достойно заменив ушедшего в "Интер" Кристиана Эриксена в качестве дирижера атак команды.
28.01.2020 16:50
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Последние комментарии:
За 27 мультов такого игрока урвать это удача.
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писец, там же 55 была цена выкупа, чё так дешего
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