"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов

Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" воспользовался своей опцией и выкупил у "Реал Бетис" атакующего полузащитника Джовани Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов.

Напомним, прошлым летом "шпоры" взяли Ло Чельсо у "Реал Бетис" в аренду на сезон 2019/20 с опцией выкупа, причем 27 млн. фунтов — это была цена только до конца января, тогда как после Джовани стоил бы уже 34 млн. фунтов.

Игрок сборной Аргентины производил неоднозначное впечатление на старте своей английской карьеры, но в последние недели значительно прибавил и, как сказал главный тренер Жозе Моуриньо, "заработал" постоянный трансфер.

Таким образом, сегодня 23-летний Ло Чельсо заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года.

Добавим, что в 20 матчах этого сезона Джовани забил два гола, достойно заменив ушедшего в "Интер" Кристиана Эриксена в качестве дирижера атак команды.


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 16:50

Количество просмотров Просмотров: 552

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 28.01.2020 17:16 # ray-black
    За 27 мультов такого игрока урвать это удача.

    (ответить)

  2. lfcynwa 28.01.2020 17:05 # lfcynwa
    писец, там же 55 была цена выкупа, чё так дешего

    (ответить)

  3. lfcmikki14 28.01.2020 16:59 # lfcmikki14
    TO DARE IS TO DO!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: