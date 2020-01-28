"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов

"Тоттенхэм" воспользовался своей опцией и выкупил у "Реал Бетис" атакующего полузащитника Джовани Ло Чельсо за 27 миллионов фунтов.

Напомним, прошлым летом "шпоры" взяли Ло Чельсо у "Реал Бетис" в аренду на сезон 2019/20 с опцией выкупа, причем 27 млн. фунтов — это была цена только до конца января, тогда как после Джовани стоил бы уже 34 млн. фунтов.



Игрок сборной Аргентины производил неоднозначное впечатление на старте своей английской карьеры, но в последние недели значительно прибавил и, как сказал главный тренер Жозе Моуриньо, "заработал" постоянный трансфер.



Таким образом, сегодня 23-летний Ло Чельсо заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года.



Добавим, что в 20 матчах этого сезона Джовани забил два гола, достойно заменив ушедшего в "Интер" Кристиана Эриксена в качестве дирижера атак команды.