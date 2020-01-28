"Арсенал" задумывается о покупке Седрика Соареша

Седрик Соареш Острая необходимость в укреплении линии обороны заставила "Арсенал" обратить внимание на правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

Напомним, накануне у "канониров" сорвалось приобретение Пабло Мари из "Фламенго", а Шкодран Мустафи выбыл из строя с травмой лодыжки.

В лазарете "Арсенала" по-прежнему находятся Сеад Колашинац и Киран Тирни, а для Калума Чемберса этот сезон уже завершен.

В сложившейся ситуации лондонский клуб был вынужден активизироваться на трансферном рынке, обратив свое внимание на Соареша.

У 28-летнего португальца остается только шесть месяцев по контракту, и суммы в 6 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы склонить "святых" к сделке, сообщает The Telegraph.

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заранее готовится к расставанию с Соарешем, пытаясь пригласить Кайла Уолкер-Питерса из "Тоттенхэма".


Метки Арсенал, Саутгемптон, Соареш

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 16:00

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  1. vyrentz 28.01.2020 17:19 # vyrentz
    Как же это полено бесит на протяжении всей своей карьеры, мало есть таких игроков, что реально бесят одним своим существованием. Эта Португалия, что победила на Евро создала аж трое таких: Седрик, Ренату Санчеш и Жуао Мариу.

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  2. fc-zenit 28.01.2020 16:18 # fc-zenit
    Ща гейгуннеры раскудахтаются, а потом святые нассут на них и те снимут свои радужные очки.

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  3. lfcynwa 28.01.2020 16:13 # lfcynwa
    Саут в 3 очках от 5 места, очень впечатляюще для тренера которого гнали взашей в начале сезона на фоне неудовлетворительных результатов.

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  4. irbis85 28.01.2020 16:11 # irbis85
    правый защитник? или центральный?

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