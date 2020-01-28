"Арсенал" задумывается о покупке Седрика Соареша

Острая необходимость в укреплении линии обороны заставила "Арсенал" обратить внимание на правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

Напомним, накануне у "канониров" сорвалось приобретение Пабло Мари из "Фламенго", а Шкодран Мустафи выбыл из строя с травмой лодыжки.



В лазарете "Арсенала" по-прежнему находятся Сеад Колашинац и Киран Тирни, а для Калума Чемберса этот сезон уже завершен.



В сложившейся ситуации лондонский клуб был вынужден активизироваться на трансферном рынке, обратив свое внимание на Соареша.



У 28-летнего португальца остается только шесть месяцев по контракту, и суммы в 6 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы склонить "святых" к сделке, сообщает The Telegraph.



Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заранее готовится к расставанию с Соарешем, пытаясь пригласить Кайла Уолкер-Питерса из "Тоттенхэма".