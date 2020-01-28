"Арсенал" задумывается о покупке Седрика Соареша
Острая необходимость в укреплении линии обороны заставила "Арсенал" обратить внимание на правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.
Напомним, накануне у "канониров" сорвалось приобретение Пабло Мари из "Фламенго", а Шкодран Мустафи выбыл из строя с травмой лодыжки.
В лазарете "Арсенала" по-прежнему находятся Сеад Колашинац и Киран Тирни, а для Калума Чемберса этот сезон уже завершен.
В сложившейся ситуации лондонский клуб был вынужден активизироваться на трансферном рынке, обратив свое внимание на Соареша.
У 28-летнего португальца остается только шесть месяцев по контракту, и суммы в 6 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы склонить "святых" к сделке, сообщает The Telegraph.
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заранее готовится к расставанию с Соарешем, пытаясь пригласить Кайла Уолкер-Питерса из "Тоттенхэма".
28.01.2020 16:00
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Как же это полено бесит на протяжении всей своей карьеры, мало есть таких игроков, что реально бесят одним своим существованием. Эта Португалия, что победила на Евро создала аж трое таких: Седрик, Ренату Санчеш и Жуао Мариу.
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Ща гейгуннеры раскудахтаются, а потом святые нассут на них и те снимут свои радужные очки.
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Саут в 3 очках от 5 места, очень впечатляюще для тренера которого гнали взашей в начале сезона на фоне неудовлетворительных результатов.
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правый защитник? или центральный?
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