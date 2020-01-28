"Вест Хэму" грозит финансовая катастрофа в случае вылета

Вест Хэм "Вест Хэм" официально признал, что вылет из Премьер-Лиги в этом сезоне стал бы финансовой катастрофой для клуба.

Сегодня "молотобойцы" опубликовали свой финансовый отчет за 12 месяцев, до 31 мая 2019. В этот период клуб понес убытки в размере 27.26 млн. фунтов.

За этот же год "Вест Хэм" потратил более 130 млн. фунтов на трансферы — и 214.4 млн. фунтов за последние четыре года. Тем не менее, прямо сейчас лондонцы находятся над зоной вылета Премьер-Лиги лишь благодаря разнице мячей.

В сложившейся ситуации "Вест Хэм" просто не может позволить себе, чтобы призванный в декабре Дэвид Мойес провалил миссию по выживанию в Премьер-Лиге.

"Сохранение нашего статуса как клуба Премьер-Лиги является абсолютной необходимостью для нашего будущего благополучия. В противном случае будут серьезные финансовые последствия", — гласит заявление "молотобойцев".


Метки Вест Хэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 28.01.2020 15:29 # fc-oil
    Мойес уронит их в шип, еще и компенсацию за увольнение получит)))

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  2. dadi 28.01.2020 15:19 # dadi
    А не надо было Сема Эларайдца выгонять. Заняло много времени но карма их достигла. Я надеюсь этот неблагодарный клуб просто исчезнет

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  3. j-silver 28.01.2020 15:15 # j-silver
    все норм, щейхи сразу купят. клуб из ландана - норм кусок

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  4. ry-l 28.01.2020 15:03 # ry-l
    Пенсы могут подсобить: Антонио с Алле за 60 заберут и все счастливы.

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