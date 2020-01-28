Сульшер объяснил отсутствие зимних новичков в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил отсутствие приобретений в январе сложной натурой зимнего трансферного окна, а также подтвердил планы клуба в отношении нападающего Алексиса Санчеса.
За считанные дни до трансферного дедлайна "красные дьяволы" остаются без новичков, хотя их потребность в усилении очевидна. "Юнайтед" никак не удается согласовать стоимость полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, и сделка выглядит все менее вероятной. Однако Сульшер смотрит на это по-философски.
"У меня нет никаких новостей для вас насчет трансферов. Сейчас мне нечего сказать".
"Если появится какая-нибудь возможность, клуб изучит ее и постарается ей воспользоваться. Это сложное окно — и всегда таковым было. Я не могу припомнить большого количества хороших сделок, что мы провернули в январе".
"Хенрик Ларссон, Неманья Видич и Патрис Эвра — то были хорошие сделки, да".
"Это сложно, потому что клубы не хотят терять своих лучших игроков", — цитирует Сульшера Sky Sports.
Также Оле Гуннар подтвердил появившуюся сегодня утром информацию о том, что нападающий Алексис Санчес получит второй шанс в "Юнайтед" после возвращения из аренды в"Интере".
"Алексис вернется летом и докажет, что все вы ошибаетесь", — добавил Сульшер.
28.01.2020 14:00
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