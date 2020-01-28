"Тоттенхэм" согласовал приобретене Бергвейна

Стивен Бергвейн "Тоттенхэм" согласовал приобретение вингера ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна стоимостью 27 миллионов фунтов.

Бергвейн не принимал участия в последнем матче ПСВ, а на этой неделе прибыл в Лондон, где прошел медицинское обследование и дождался, пока два клуба окончательно договорятся.

Как сообщает Sky Sports, ПСВ сразу получит за 22-летнего голландца 25.4 млн. фунтов, а еще 1.6 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

В этом сезоне Бергвейн провел 16 матчей за клуб из Эйндховена в Эредивизии и забил пять голов. Стивен поможет команде Жозе Моуриньо справиться с травмой Харри Кейна и продажей Кристиана Эриксена.


Метки Бергвейн, ПСВ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2020 13:25

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 28.01.2020 13:50 # mancunia-planet
    Это Тоттенхэм

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  2. lfcynwa 28.01.2020 13:29 # lfcynwa
    кот в мешке, может быть очередной игрок а-ля Янссен

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