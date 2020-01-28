"Тоттенхэм" согласовал приобретене Бергвейна

"Тоттенхэм" согласовал приобретение вингера ПСВ и сборной Голландии Стивена Бергвейна стоимостью 27 миллионов фунтов.

Бергвейн не принимал участия в последнем матче ПСВ, а на этой неделе прибыл в Лондон, где прошел медицинское обследование и дождался, пока два клуба окончательно договорятся.



Как сообщает Sky Sports, ПСВ сразу получит за 22-летнего голландца 25.4 млн. фунтов, а еще 1.6 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



В этом сезоне Бергвейн провел 16 матчей за клуб из Эйндховена в Эредивизии и забил пять голов. Стивен поможет команде Жозе Моуриньо справиться с травмой Харри Кейна и продажей Кристиана Эриксена.