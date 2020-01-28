Алан Хадсон: "Грилиш мог бы восполнить потерю Азара в "Челси"

Легенда "Челси" Алан Хадсон считает, что плеймейкер "Астон Виллы" мог бы стать тем игроком, который восполнит для "синих" потерю Эдена Азара.

Прошлым летом "Челси" понес тяжелейшую потерю, отпустив своего лучшего игрока последних сезонов в "Реал". Трансферный запрет, под которым тогда находились "синие", сделал эту потерю еще весомее.



По мнению Хадсона, который выигрывал с "Челси" Кубок обладателей кубков, Фрэнку Лэмпарду стоит обратить внимание на 24-летнего Грилиша в стремлении добавить "синим" атакующей мощи и креатива.



"Я его (Грилиша) главный фанат. Грилиш — самый выдающийся полузащитник атакующего плана в игре в данный момент. Он тот игрок, который проходит сквозь соперников и забивает голы".



"Суть в том, что после ухода Азара у "Челси" нет никого, кто бы заставлял фанатов вскакивать со своих сидений. Джек Грилиш мог бы стать таким игроком", — цитирует Хадсона Goal.