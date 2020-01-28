Слимани попросил "Лестер" отправить его в "Юнайтед"
Нападающий Ислам Слимани попросил "Лестер" отозвать его из аренды в "Монако", чтобы он мог перейти в "Манчестер Юнайтед".
Потеряв с травмой на несколько месяцев своего лучшего бомбардира Маркуса Рэшфорда, "красные дьяволы" отчаянно нуждаются в укреплении позиции нападающего.
Заманить на "Олд Траффорд" игроков вроде Муссы Дембеле из "Лиона" или Эдинсона Кавани из ПСЖ не удалось, и "Юнайтед" обратил свой взор на более реалистичный вариант.
Как сообщает Daily Mail, клуб с "Олд Траффорд" хочет арендовать на остаток сезона Слимани, который в 13 матчах Лиги 1 за "Монако" забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Интерес "Юнайтед" вызвал воодушевление у Ислама, который попросил свой родительский клуб отозвать его из аренды, чтобы затем он мог присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
"Дьяволам" было сказано, что аренда 31-летнего алжирца на шесть месяцев будет стоить им 4 миллиона фунтов.
Добавим, что в августе 2016 "Лестер" купил Слимани у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 28 млн. фунтов. С тех пор Ислам забил только 13 голов в 46 матчах за "лис", а также успел побывать в аренде в "Ньюкасле" и "Фенербахче".
28.01.2020 11:00
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Уровень нынешней памойки. С децтва за муму ибо ща личку насыплют 150к в неделю. В монако стока не платят.. Рыболовлев не дурак.
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