Слимани попросил "Лестер" отправить его в "Юнайтед"

Нападающий Ислам Слимани попросил "Лестер" отозвать его из аренды в "Монако", чтобы он мог перейти в "Манчестер Юнайтед".

Потеряв с травмой на несколько месяцев своего лучшего бомбардира Маркуса Рэшфорда, "красные дьяволы" отчаянно нуждаются в укреплении позиции нападающего.



Заманить на "Олд Траффорд" игроков вроде Муссы Дембеле из "Лиона" или Эдинсона Кавани из ПСЖ не удалось, и "Юнайтед" обратил свой взор на более реалистичный вариант.



Как сообщает Daily Mail, клуб с "Олд Траффорд" хочет арендовать на остаток сезона Слимани, который в 13 матчах Лиги 1 за "Монако" забил семь голов и отдал семь результативных передач.



Интерес "Юнайтед" вызвал воодушевление у Ислама, который попросил свой родительский клуб отозвать его из аренды, чтобы затем он мог присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



"Дьяволам" было сказано, что аренда 31-летнего алжирца на шесть месяцев будет стоить им 4 миллиона фунтов.



Добавим, что в августе 2016 "Лестер" купил Слимани у "Спортинга" за рекордные для своего клуба 28 млн. фунтов. С тех пор Ислам забил только 13 голов в 46 матчах за "лис", а также успел побывать в аренде в "Ньюкасле" и "Фенербахче".