Алексис Санчес получит второй шанс в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" готов дать второй шанс нападающему Алексису Санчесу в следующем сезоне.

Напомним, эту кампанию Санчес проводит на правах аренды в "Интере", куда он отправился после провальных полутора лет в "Юнайтед". При этом у итальянского клуба нет опции выкупа Алексиса.



Кроме того, Санчес успел побывать в лазарете и забил лишь один гол в шести сыгранных матчах Серии А, сделав недостаточно, чтобы "Интер" задумался о постоянном трансфере.



Как сообщает ESPN, Санчесу не придется искать убежище на следующий сезон. И хотя "красные дьяволы" открыты к предложениям насчет Алексиса, на "Олд Траффорд" ожидают сохранить 31-летнего чилийца у себя.



После окончания этого сезона у Санчеса останется еще два полных года по контракту с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю. Главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру уже было сказано попытаться интегрировать экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" в свою команду.