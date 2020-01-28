Алексис Санчес получит второй шанс в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" готов дать второй шанс нападающему Алексису Санчесу в следующем сезоне.
Напомним, эту кампанию Санчес проводит на правах аренды в "Интере", куда он отправился после провальных полутора лет в "Юнайтед". При этом у итальянского клуба нет опции выкупа Алексиса.
Кроме того, Санчес успел побывать в лазарете и забил лишь один гол в шести сыгранных матчах Серии А, сделав недостаточно, чтобы "Интер" задумался о постоянном трансфере.
Как сообщает ESPN, Санчесу не придется искать убежище на следующий сезон. И хотя "красные дьяволы" открыты к предложениям насчет Алексиса, на "Олд Траффорд" ожидают сохранить 31-летнего чилийца у себя.
После окончания этого сезона у Санчеса останется еще два полных года по контракту с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю. Главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру уже было сказано попытаться интегрировать экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала" в свою команду.
28.01.2020 10:00
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Сработается с Пакетом.
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то есть срульшера уволят?
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