Артета надеется на одного-двух новичков

Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что его клуб все еще может подписать до двух новичков в остатке января.

Напомним, накануне стало известно, что переход защитника "Фламенго" Пабло Мари в "Арсенал" сорвался, а следом за этим "канониры" потеряли с травмой лодыжки Шкодрана Мустафи.



Однако Артета уверяет, что ситуация с Мустафи не повлияет на трансферные планы "канониров". Микель по-прежнему надеется получить усиление до 31 января и не собирается отпускать своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, которого сватают в "Барселону".



"У нас очень четкое представление насчет того, чего мы хотим получить на рынке с учетом имеющихся у нас ресурсов. Если у нас будет возможность, что-нибудь сделать, то хорошо, но ситуация с Мустафи ничего не изменит. Мы присутствуем на рынке, и клуб пытается пригласить одного-двух новичков".



"Я на 100 процентов хочу, чтобы Оба был здесь, и я не могу дождаться, когда он вернется после дисквалификации", — цитирует Артету Daily Mail.