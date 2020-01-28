Болельщики "Сити" ракритиковали Гвардиолу

Болельщики "Манчестер Сити" раскритиковали главного тренера Хосепа Гвардиолу за упреки по поводу поддержки команды во время матча 4-го раунда Кубка Англии против "Фулхэма".

В минувшее воскресенье "Этихад" отразил третью лучшую посещаемость за весь футбольный уикенд в Англии — 39,223 зрителя.



Однако Гвардиоле этого показалось мало. Каталонец заявил, что "удивлен" проплешинами на стадионе, и выразил надежду, что на ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в среду придет больше людей.



Такого рода упреки возмутили фанатов "Сити", о чем сообщил генеральный секретарь официального объединения болельщиков клуба Кевин Паркер, обладатель сезонного абонемента на "горожн" с 1973 года.



"Я был расстроен и не вижу, чего Пеп пытается добиться. Он подыгрывает критикам, которые называет наш стадион "Эмптихад" (от слова "empty" — "пустой"). Это по-настоящему раздражает меня".



"Мы ощущаем себя несправедливо критикуемыми другими клубами, а когда на нас набрасывается еще и наш тренер, это только усугубляет ситуацию. Я бы предположил, что он потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные фанаты".



"Пеп должен понять, что эти болельщики относятся к рабочему классу, и они тратят на футбол свои кровные средства, поэтому хватит попрекать нас по этому поводу".



"Не стоит сомневаться в преданности фанатов "Сити", которые поддерживали клуб на протяжении 35 лет без трофеев".



"Это был час дня воскресенья — не лучшее время для посещения футбола".



"Фанаты и так купили билеты на полуфинал Кубка Лиги и встречу с "Реалом". И хотя на этот матч были хорошие цены, он не входил в сезонный абонемент, поэтому фанатам пришлось глубоко залезть в свой карман".



"Я абсолютно люблю Пепа, он — это лучшее, что случалось с этим клубом с футбольной точки зрения. Но такого рода вещи отталкивают фанатов, которые упорно работают, чтобы купить билеты".



"Это фанаты, которые всегда распевают имя Пепа, всегда поддерживают команду. Они никогда не бывают негативно настроены, не свистят и не оскорбляют игроков", — цитирует Паркера Daily Mail.