"Арсенал" потерял Мустафи с травмой лодыжки
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи получил травму лодыжки в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Борнмута" в понедельник вечером.
Выйдя реабилитироваться за свой ляп против "Челси" в Премьер-Лиги несколькими днями ранее, Мустафи снова подвел команду и главного тренера Микеля Артету.
Около часовой отметки кубкового матча на "Виталити" Шкодран неудачно столкнулся со своим голкипером Эмилиано Мартинесом и смог покинуть поле только на носилках.
"Надеюсь, я ошибаюсь, но когда защитника уносят на носилках, обычно это плохой признак. В следующие несколько дней станет ясно, мы обследуем его", — цитирует Артету BBC.
Отметим, что "Арсенал" потерял Мустафи в тот самый день, когда стало известно, что сорвался трансфер защитника "Фламенго" Пабло Мари. Это делает ситуацию в обороне "канониров" предельно напряженной, ведь Калум Чемберс, Киран Тирни и Сеанд Колашинац, как и Шкодран, травмированы.
28.01.2020 07:00
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Не было бы счастья, да несчастье помогло (с) каждый 2-й канонир.
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Еееее, надеюсь это надолго
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Дебил блеать, надо было после закрытия ТО сломаться.
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