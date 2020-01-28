"Арсенал" потерял Мустафи с травмой лодыжки

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи получил травму лодыжки в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Борнмута" в понедельник вечером.

Выйдя реабилитироваться за свой ляп против "Челси" в Премьер-Лиги несколькими днями ранее, Мустафи снова подвел команду и главного тренера Микеля Артету.



Около часовой отметки кубкового матча на "Виталити" Шкодран неудачно столкнулся со своим голкипером Эмилиано Мартинесом и смог покинуть поле только на носилках.



"Надеюсь, я ошибаюсь, но когда защитника уносят на носилках, обычно это плохой признак. В следующие несколько дней станет ясно, мы обследуем его", — цитирует Артету BBC.



Отметим, что "Арсенал" потерял Мустафи в тот самый день, когда стало известно, что сорвался трансфер защитника "Фламенго" Пабло Мари. Это делает ситуацию в обороне "канониров" предельно напряженной, ведь Калум Чемберс, Киран Тирни и Сеанд Колашинац, как и Шкодран, травмированы.